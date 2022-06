Alex Caniggia se sacó con Martín Salwe en El hotel de los famosos: "Te voy a cag.. a trompadas"

Salwe se metió con la clase social de El Emperador y el mediático perdió el eje y lo fue a buscar al instante cara a cara.

"Vení, vamos a hablar allá", le dijo muy enojado Alex a Salwe. "No, hablá acá", le dijo el notero sorprendido por la bronca de su compañero.

Ya cuando sus compañeros estaban separando, Caniggia se sacó: "Cerrá el orto, qué hablas bolude..., que gana el premio tiene que tener menos guita o más guita".

"Te voy a romper la cabeza, la conc.. de tu madre", le dijo enardecido. Y agregó: "Vení acá, dale, vení cagón".

El Turco García le puso los puntos a Martín Salwe en El hotel de los famosos

El Turco García se cansó de los juegos de Martín Salwe y lo desafió cara a cara a arreglar las cosas afuera, tras ver un gesto del notero que lo sacó.

“No sé a qué se refiere con lo de que hay un traidor acá adentro, pero es el mismo mensaje que dejaron los del repechaje. Son todos jugadores, un poco más fuertes, otros más leves, pero esto es un juego así que punto final”, explicó Salwe.

Y luego agregó: “Yo te digo de corazón Turco, esperamos el discurso”. A lo que el ex futbolista arremetió: “Ya me estás manado a la H por lo que veo, que decís esperamos el discurso, pero yo acá jamás cambié en nada y le podés preguntar a cualquiera, soy como soy. ¿Sabés cómo se va a dar cuenta la gente quién es acá igual que en la calle? Cuando vean el programa, por más que sea un juego y yo falso no soy”.

Tras ver que Martín Salwe estaba haciendo un gesto con la mano como si estuviera anotando algo, el Turco no se la dejó pasar: “¿Qué decís que anote? No me faltés el respeto porque yo no soy ni los que vinieron ni los que se fueron. Cerrá el or... conmigo, ¿quién sos? ¿El patrón del mal? Después cuando salgo de la puerta te cago a trompadas, me chupa un hue... Cerrá el orto pendejo conmigo, ¿te quedó claro, dale?".