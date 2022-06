El Turco García le puso los puntos a Martín Salwe en El hotel de los famosos: "Te ca.. a trompadas"

“No sé a qué se refiere con lo de que hay un traidor acá adentro, pero es el mismo mensaje que dejaron los del repechaje. Son todos jugadores, un poco más fuertes, otros más leves, pero esto es un juego así que punto final”, explicó Salwe.

Embed

Y luego agregó: “Yo te digo de corazón Turco, esperamos el discurso”. A lo que el ex futbolista arremetió: “Ya me estás manado a la H por lo que veo, que decís esperamos el discurso,pero yo acá jamás cambié en nada y le podés preguntar a cualquiera, soy como soy. ¿Sabés cómo se va a dar cuenta la gente quién es acá igual que en la calle? Cuando vean el programa, por más que sea un juego y yo falso no soy”.

Tras ver que Martín Salwe estaba haciendo un gesto con la mano como si estuviera anotando algo, el Turco no se la dejó pasar: “¿Qué decís que anote? No me faltés el respeto porque yo no soy ni los que vinieron ni los que se fueron. Cerrá el or... conmigo, ¿quién sos? ¿El patrón del mal? Después cuando salgo de la puerta te cago a trompadas, me chupa un hue... Cerrá el orto pendejo conmigo, ¿te quedó claro, dale?".

salwe.jpg

Kate Rodríguez apuntó contra Martín Salwe por su participación en El hotel de los famosos

Cada emisión de El hotel de los famosos desata una nueva polémica en las redes sociales, específicamente la participación de Martín Salwe, quien tuvo varias actitudes que provocó la furia de el público.

Estas situaciones, llevó a que varios ex participantes hablen del comportamiento del locutor fuera de cámaras. Una de ellas fue Kate Rodríguez, quien habló en Mañanísima y lanzó una fuertísima definición tras compartir El Hotel de los Famosos.

“Martín es un psicópata narcisista, tiene una cosa realmente peligrosa, es un tipo que te hostiga, él no entiende el tema del distanciamiento”, expresó sin filtros.

Así, la bailarina que compartió tiempo con él en el reality show, continuó: “Él invade tu espacio personal, te enloquece y después te dice ‘esto es un juego’”.

"Yo tuve un episodio con un psicópata narcisista y era como Martín; él tiene un tema heavy con la sexualidad, creo que tiene algo no resuelto”, disparó Kate.