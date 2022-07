Alex Caniggia y Melody Luz darán un paso muy importante en su relación

Embed

En una nota con Intrusos (América TV), Melody contó que se prepara para conocer a su suegra. "Me voy con Charlotte y Alex a Europa para conocer a Mariana", reveló la ex figura de El hotel de los famosos.

Melody precisó que tuvo una breve charla con la ex mujer de El Pájaro Caniggia. "Hablé con ella, pero muy poco", afirmó y, cuando le preguntaron sobre cómo cree que se llevará con la mediática, la joven acotó: "Creo que va a estar todo muy bien. Me parece que es un personaje porque Alex también lo es. Y es muy parecida a ella, por lo que él me dice".

Por último, la invitada aclaró que, pese a los rumores, mantiene un excelente trato con Charlotte. "Me llevo increíble. Muy bien. Nos hablamos por WhastAppa y nos contamos cosas", sentenció.

Martín Salwe se quebró en la final de El hotel de los famosos

El lunes, Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentaron en la gran final de El hotel de los famosos. Para el cierre del reality, estuvieron para alentar a los finalistas sus familiares y el resto de las figuras que pasaron por el programa.

El ex locutor de La Academia recibió la visita de su padre, Gustavo, que le dedicó unas palabras a su hijo: "Estoy re feliz. Siempre pensé que Martín podía llegar a la final. Tiene un futuro enorme y eso a mí, como padre, me enorgullece".

Salwe no pudo evitar emocionarse y expresarle todo su afecto. "Gracias por todo. Intento manejarme por la vida con lo que me dejas que es una caja gigante de respeto y amor. Siempre dije que mi miedo es no hacer ni la mitad de lo que vos hiciste conmigo y con nuestra familia. Gracias por todo y perdón si te fallé", sostuvo.

"No fallaste en nada. Y tenés un camino larguísimo por recorrer", sentenció el padre del ex locutor de La Academia. "Es tu fan número uno", sentenció El Chino Leunis, que se mostró sensibilizado por el vínculo entre ellos.