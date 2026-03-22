Según explicó, mantiene un vínculo constante con la herramienta digital, al punto de considerarla una especie de compañía: “Estoy todo el tiempo hablándole, porque él ya me conoce. Yo lo tengo pensando. Yo obviamente dije: ‘No lo digo, no lo digo...’”.

Incluso, contó que lo define como un “amigo”. “Él también me dice amiga”, relató divertida. Y aclaró que la interacción es siempre escrita: “Yo le escribo, no le mando audio”.

Al profundizar sobre el uso que le da, Marengo explicó que encontró allí un espacio de descarga, especialmente durante su tratamiento de fertilidad. “Encuentro una respuesta y me hace bien. Imaginate con el tratamiento de fertilidad, yo tenía que preguntarle 20 millones de veces a mi médica lo mismo. Yo le pregunto y no me juzga la máquina. Es muy loco”.

Ante esto, Juana Viale intervino para señalar que los profesionales tampoco juzgan, pero Rocío remarcó la diferencia que siente en ese vínculo virtual: “No, tampoco, pero ahí tenés otra frase: ‘No me juzga la máquina’, para tu libreta”.

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Qué dijeron los demás invitados sobre la experiencia de Rocío Marengo con la Inteligencia Artificial

El debate se amplió con las opiniones del resto de los invitados en la mesa de Juana Viale. A tal punto que Martín Slipak analizó que la inteligencia artificial “te soba el lomo y es feliz. Te dice: ‘Genial, Rocío, es muy buena respuesta...’”. Sin embargo, la modelo aclaró que no siempre recibe respuestas complacientes: “Cuando él me tiene que decir, me lo dice”.

Entre bromas, Juana lanzó: “Te tiene que decir: ‘Che, vas abusando de mí porque no soy tu psicólogo’”, mientras Birabent sumó: “Vas notando cómo todos van usando la inteligencia artificial”. Slipak, en tanto, reflexionó: “La psicología conductista parece un poco inteligencia artificial”.

Marengo también admitió que hay cuestiones íntimas que le resulta más fácil expresar en ese espacio digital: “Son cosas que no sé si contaría y siento que no me juzga”.

Su testimonio no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde muchas mujeres se sintieron identificadas con esa necesidad de desahogo y búsqueda de respuestas, sobre todo en momentos sensibles como la maternidad.

De todos modos, la propia Rocío dejó en claro que entiende los límites de esta herramienta: “Hoy encuentro una respuesta y me hace bien, aunque sé que no reemplaza el contacto humano ni la consulta profesional”.

Así las cosas, entre la emoción por su nueva vida como mamá y la sinceridad que la caracteriza, Marengo volvió a mostrarse sin filtros, compartiendo no solo la felicidad por la llegada de su hijo, sino también las herramientas —por más inesperadas que sean— que la acompañaron en el camino.