Alexis, el novio de Valentina Ginocchio, contó si Marcos tiene novia afuera de Gran Hermano 2022

"Se habló de que Marcos podría tener una posible relación con Julieta. Después con Camila. Camila le iba detrás. Él es un chico tan lindo y tan amoroso…" deslizó pícara la conductora, pero Alexis fue claro. "Entiendo que las chicas pueden gustar de Marcos, pero para mí, adentro de la casa, Marcos no quiere a nadie. No gusta de nadie. Es lo que yo veo…".

Claro que cuando la movilera le consultó si conocía a la ex novia de Marcos, el francés asintió pero afirmó que "Ya no están juntos". Entonces Lio Pecoraro habló de las versiones de un supuesto acuerdo del salteño con la novia durante su estadía en el reality, del que Marcos no querría hablar.

En ese momento, visiblemente incómodo pero no por eso menos respetuoso, el novio Valentina concluyó tajante: "Lo que yo puedo decir es que la conocí y que ahora se distanciaron. No sé nada más. Hay que preguntarle a Marcos".

Gran Hermano 2022: quién es Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos que ingresó a la casa

Marcos Ginocchio es uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2022 (Telefe), pero poco se sabe de su vida personal ya que es demasiado reservado. Sin embargo, muy a cuentas gotas se pudo ir conociendo más de su entorno. Sobre todo desde la semana pasada cuando su hermana ingresó para acompañarlo.

Valentina Ginocchio, ya había sido vista en el programa después de haber viajado desde Francia para apoyar a su hermano desde los estudios de Telefe. “La cuñada de toda la Argentina”, fue la presentación que le dedicó Santiago del Moro. Y Valen fue una de las seis participantes invitadas de Gran Hermano, el reality de Telefe y Pluto TV.

La joven que desde hace un tiempo vive en Francia, le dio una gran sorpresa a su pariente ya que “El Primo” no sabía que ella había regresado al país.

En su cuenta de Instagram, se describe como fotógrafa y sube instantáneas de diferentes paisajes de donde le toca recorrer. Al mismo tiempo, usó hace un tiempo ese mismo medio para dedicarle un dulce posteo a su hermano, uno de los participantes favoritos de Gran Hermano 2022.

Con la música de Viva la vida de Coldplay e imágenes con él, escribió: “Que lindo es prender la pantalla y tener un poquito de vos todos los días. Verte reír a carcajadas, llorar, disfrutar, extrañar, me siento cerquita tuyo sin estarlo”.