La angustia de Valentina, la hermana de Marcos, a días de la final de Gran Hermano 2022

"Cuando viniste fue como que me agarró mucha felicidad, pero a a vez también muchas ganas de ver a mamá y a papá", confesó entonces Marcos con su melancolía habitual, al tiempo que Valentina le pidió: “Quiero que te abras un poquito más conmigo".

Fue allí cuando el salteño le confesó: "Estos días estuve muy cansado. Estuve durmiendo poco. Pero creo que si empiezo a dormir mejor y comer más, voy a tener más energía", a lo que su hermana le confió con tono amable: “Me gustaría verte bien. Entiendo que sos feliz, pero no sé, siento que no estás bien. ¿Estás comiendo poco?” y le aseguró que lo ve “mucho más flaco”.

Así, la profesora no pudo evitar aconsejar a su hermano con la dulzura que la caracteriza de cara a las instancias finales de la competencia. “Tratá de dormir más y si te sentís así, no hagas ayuno. Si entrenás mucho, necesitás recuperar esas calorías. Además lo de no dormir puede ser por muchos pensamientos", concluyó cariñosa.

Gran Hermano quedó maravillado con Valentina, la hermana de Marcos: "Se enamoró"

Esta semana que pasó los participantes de Gran Hermano 2022 recibieron una enorme sorpresa: sus familiares ingresaron para quedarse una semana junto a ellos.

Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, aceptó la convocatoria de la producción y dejó asombrado al joven. Ella fue la primera en entrar a la casa y deslumbró al joven con su presencia (a quien no veía desde hace un año ya que ella vive en Francia).

El miércoles por la noche, la salteña fue al confesionario para dar sus votos. Gran Hermano tuvo un breve diálogo con la muchacha y, para muchos usuarios en las redes, quedó maravillado con su personalidad.

La hermana de Marcos le dio dos votos a Fabián, el sobrino de Romina, y un voto a Florencia, la hermana de Camila. "Por afinidad", expresó al ser consultada por los motivos.

Gran Hermano notó que Valentina ingresó con uno de los perros. "¿Cómo se porta tu invitada al confesionario?”, exclamó. "Muy bien. Está un poco inquieta”, señaló la joven, que remarcó: “Es muy hermosa”. "Hermosísima", asintió Big Brother.

"Pensé que Gran Hermano la estaba chamuyando", “Casi le pide número”, "Se enamoró GH”, “Big no resistió”, “Le estaba por pedir casamiento”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter luego de la votación de la hermana de Marcos.