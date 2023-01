Alexis fue por más tras alcanzar el récord en Los 8 escalones del millón y se llevó una sorpresa

“Alexis, ¿de qué país es originario este líder revolucionario: ¿Cuba o México?”, le preguntó Guido Kaczcka. Y el joven respondió: “Cuba”.

A lo que el conductor corrigió: "Se trata del subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional".

Alexis, en tanto, se llevó el aplauso de todos ante su gran performance y luego los otros participantes eligieron que otro tenga la oportunidad de continuar, ya que él había alcanzado una importante suma en premios.

Tiene 45 años y su novio 80: la increíble historia de amor de Nora en Los 8 escalones del millón

Nora, una costurera de Merlo, contó en Los 8 escalones del millón su atrapante historia de amor con Alfredo, un hombre de 80 años con el que está en pareja hace tres años, y sorprendió a todos.

Ella tiene 45 años y sale con un hombre de 80, a quien conoció en el barrio donde vive, y llamó la atención de Guido Kaczka al contar su historia de amor.

“¿Estás en pareja? ¿Y se conocieron hace cuánto?”, le preguntó el conductor. “Sí, con Alfredo, 80 años. Tres años, antes de la pandemia. Yo alquilé siempre y caí en un alquiler cerca”, respondió la participante.

“Así, vecinos, charla va, charla viene. Somos del barrio, porque me crié ahí. me vio sola con mis hijos, laburadora, trabajadora, y lo que quería, una mujer joven”, se sinceró Nora sobre el inicio del romance.

Y Carmen Barbieri intervino: “Perdón, y la diferencia de edad, ¿te molesta? ¿Nunca te han criticado, o tu familia te ha dicho algo por eso?”.

“Para nada, no, al contrario. 35 años me lleva. Y no se nota. Está mejor que yo, porque es la verdad, y sufrí tanto y padecí, que salí de un problema muy grande, de una persona joven, porque no tiene nada que ver la edad, muy mal”, profundizó Nora.