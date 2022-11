Tiene 45 años y su novio 80: la increíble historia de amor de Nora en Los 8 escalones del millón

“¿Estás en pareja? ¿Y se conocieron hace cuánto?”, le preguntó el conductor. “Sí, con Alfredo, 80 años. Tres años, antes de la pandemia. Yo alquilé siempre y caí en un alquiler cerca”, respondió la participante.

“Así, vecinos, charla va, charla viene. Somos del barrio, porque me crié ahí. me vio sola con mis hijos, laburadora, trabajadora, y lo que quería, una mujer joven”, se sinceró Nora sobre el inicio del romance.

Y Carmen Barbieri intervino: “Perdón, y la diferencia de edad, ¿te molesta? ¿Nunca te han criticado, o tu familia te ha dicho algo por eso?”.

“Para nada, no, al contrario. 35 años me lleva. Y no se nota. Está mejor que yo, porque es la verdad, y sufrí tanto y padecí, que salí de un problema muy grande, de una persona joven, porque no tiene nada que ver la edad, muy mal”, profundizó Nora.

“Nos llevamos de maravillas. Un amor como persona en todo. Los hijos, también, no tengo problema”, cerró la participante.

Los 8 escalones del millón: la conmovedora lucha de una madre para ver a sus hijos

Laura, una joven de Misiones, conmovió a todos con su historia de vida en Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka en El Trece.

En el inicio del juego, la participante relató que se presentó porque está luchando para poder viajar a Dinamarca y reencontrarse con sus hijos, de quienes se distanció luego de una pelea con su ex pareja.

"Hace dos años que estoy sin ver a mis hijos y el dinero es, en parte, para poder instalarme alláe intentar llevar mi pelea desde el país en el que están", comentó Laura.

La joven precisó que hizo hasta lo imposible para poder recuperarlos, pero se le complicó por la distancia. "Acá agoté todos mis recursos. Lo que me queda es intentar ir a instalarme allá (Dinamarca)", agregó.

Ante la curiosidad del jurado, Laura contó el motivo por el cual está alejada de sus pequeños: "Están con su padre. Ellos nacieron allá, pero tuvimos una mala separación, lo que derivó en que ellos estén con el padre y no tengan comunicación conmigo", mencionó.

Para sorpresa de todos, la joven se llevó el millón de pesos y explotó de emoción. "No puedo ni hablar", sentenció.