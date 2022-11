Llegó a un récord en Los 8 escalones del millón y sorprendió a todos con su gesto final

El hombre volvió a ganar en el ciclo que conduce Guido Kaczcka y sorprendió a todos al anunciar que le cedía sus últimos dos millones a Georgina, quien jugó con él la final.

“Bueno, ganaste 8 millones. Hernán, qué días. Hernán, mañana podes ir por 10 millones de pesos, o, ya sabés, esta modalidad, te llevas 6 millones de pesos y 2 millones de pesos le das a Georgina”, le dijo Guido Kaczka, y le preguntó qué iba a hacer a futuro.

A lo que el participante comentó: “Recién Marina (Calabró) me sacó las palabras de la boca, celebro que haya un programa que premie el conocimiento. Creo fervientemente que la educación y el saber nos libran de cualquier esclavitud, nadie nos puede hacer esclavos de nada si podemos decidir por nosotros”.

“Creo también que en un mundo de tanto odio hay solidaridad también, y yo vine acá por un sueño. Voy a poder armar mi estudio, el proyecto familiar no va a estar cubierto del todo pero es un paso gigante a no tener nada, así que si Georgina acepta me gustaría cederle los últimos dos millones”, profundizó el ganador.

“¡¡¡Ay, gracias!!!”, exclamó la finalista sin poder creer semejante gesto de su rival en la final. “Sos lo más, sos lo más”, le dijo mientras lo abrazaba emocionada.

“Lo dije el primer programa, vine por un sueño, y creo fervientemente que uno tiene que desear tanto los sueños que al universo no le quede otra posibilidad que dártelo, y otro tiene que tener la posibilidad de lograrlo”, se sinceró el ganador ante su noble gesto.

Laura, una joven de Misiones, conmovió a todos con su historia de vida en Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka en El Trece.

En el inicio del juego, la participante relató que se presentó porque está luchando para poder viajar a Dinamarca y reencontrarse con sus hijos, de quienes se distanció luego de una pelea con su ex pareja.

"Hace dos años que estoy sin ver a mis hijos y el dinero es, en parte, para poder instalarme alláe intentar llevar mi pelea desde el país en el que están", comentó Laura.

La joven precisó que hizo hasta lo imposible para poder recuperarlos, pero se le complicó por la distancia. "Acá agoté todos mis recursos. Lo que me queda es intentar ir a instalarme allá(Dinamarca)", agregó.

Ante la curiosidad del jurado, Laura contó el motivo por el cual está alejada de sus pequeños: "Están con su padre. Ellos nacieron allá, pero tuvimos una mala separación, lo que derivó en que ellos estén con el padre y no tengan comunicación conmigo", mencionó.

Para sorpresa de todos, la joven se llevó el millón de pesos y explotó de emoción. "No puedo ni hablar", sentenció.