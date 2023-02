Alfa de Gran Hermano 2022 acorraló a Nancy Pazos en un camarín para robarle un beso: "¡Salí de acá!

Embed

En las últimas horas, en un video que subió a sus redes, Alfa intentó acercarse a Nancy Pazos, la acorraló en un camarín y le quiso robar un beso. La panelista de A la Barbarossa corrió espantada.

"¡Salía de acá!", exclamó la periodista. "No me da bola, pero viene y se arrima cada vez más", comentó el ex Gran Hermano 2022, haciendo alarde de su fama de galán.

Georgina Barbarossa le paró el carro al aire a Alfa de Gran Hermano 2022: "Me hartaste"

A días de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago estuvo en el programa matutino de Georgina Barbarossa en Telefe, A la Barbarossa.

En medio del diálogo con los panelistas del ciclo, el hombre de Tigre se puso a hacer un vivo en Instagram. En un momento, Nancy Pazos intentaba hacerle una pregunta, pero él estaba distraído con el celular.

En ese instante, Georgina se paró de su silla e intentó sacarle el teléfono. "¡Basta! ¡Me enojé! ¡Me hartaste!", le dijo la conductora de Telefe al ex Gran Hermano 2022.

"Bueno, ya está... me despido y lo finalizo", exclamó Alfa, que concluyó con el vivo en Instagram y continuó con la charla con los panelistas de A la Barbarossa.