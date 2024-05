Alfa intentó seducir a la ex Gran Hermano Marian Farjat en un evento: las fotos a los besos

Alfa y MArian Farjat 2.png

Pueblo de Viñedos de la ciudad de Agrelo, es el emprendimiento mendocino que Fabián Lencinas, marido de Belén Francese, presentó ayer junto a su esposa y otras figuras del medio como Noelia Marzol que fue junto a su marido Ramiro Arias, así como también la cantante Daniela, ex del presidente Javier Milei, la periodista Nancy Duré y el reconocido prensa de varios famosos Fernando Maldonado.

Así, entre copa y copa, Francese fue la anfitriona del evento en el que recibió a varias figuras de la farándula que se acercaron al local de Olivos en el que se llevó a cabo, y pesar de no haber conseguido el piquito de Farjat claramente Alfa se convirtió en el personaje de la velada.

Alfa contó cómo está su salud tras su problema cardíaco y disparó contra Catalina de Gran Hermano

Tras su intempestiva salida de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe), a donde había ido de visita por unos días, que terminó con su internación por el fuerte dolor en el pecho que tuvo, Walter Alfa Santiago contó cómo está hoy de salud.

Entrevistado por LAM (América TV), el ex hermanito aseguró que sólo “fue una subida de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado, fue una subida de presión, pero los estudios dieron todo perfecto. Salí porque me subió la presión y no quería seguir perdiendo el tiempo. Me fui a hacer los estudios y no tengo tiempo de nada. Fue un cúmulo de cosas, es mucho tiempo”.

Asimismo detalló que esa subida de presión se vio "complicada con una pequeña arritmia, pero nada para preocuparse", y remarcó que está "tranquilo" en materia de salud.

En tanto, consultado sobre su efímero paso por la actual edición del reality de Telefe, Alfa hizo saber su parecer. “Es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada. Aparte, mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada”, deslizó firme.

Al tiempo que apuntó con todo contra Catalina Gorostidi, con quien se enfrentó durante los dos días que permaneció en la casa. “La piba esta, Catalina (Gorostidi), que se cree que es la jefa del mundo, puteando a todo el mundo. Yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar. La verdad, una cosa horrible”, concluyó tajante.