Alfa se separó de Delfina Wagner, 40 años menor que él: los motivos

“Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el estómago’”, anunció en modo enigmático Fernando Piaggio. “Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga”, agregó su compañero Lio Pecoraro.

“Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado, y empezaron a conocerse. Ella empezó a tener un amor platónico, que al comienzo era una especie de coqueteo”, destacó Pecoraro sobre la experiencia de Alfa en el popular reality.

Y luego contó: “Se terminó lo que se daba, esta historia de amor venía de verdad. Estamos hablando de la separación confirmada de Walter Alfa y Delfina. Ella lo acompañaba a A la Barbarossa, y todo"

"El tema fue que cuando él se fue a Miami de viaje, ella le pidió la casa para quedarse. Él, astutamente, un hombre bastante mayor que ella, le dijo que no quería tener problemas en casa por eso, y decidieron terminar la relación".

"Lo único que voy a agregar es que él ya está rondando para otros vientos que vienen soplando”, cerró al respecto.

Walter Alfa

El desafortunado comentario de Alfa luego de la internación de Maxi Guidici

Durante la madrugada del viernes el ex participante de Gran Hermano, Telefe, Maxi Guidici fue internado en el Hospital Ramos Mejía luego de intentar atentar contra su vida ingiriendo una gran cantidad de pastillas.

Al conocerse la noticia, y en medio de la preocupación por su salud, el periodista Pablo Layus realizó un posteo en sus redes sociales donde comunicó información acerca de lo sucedido con el joven.

Sin embargo, dentro del posteo, los usuarios no pudieron dejar pasar las palabras de Walter Alfa Santiago, que dejó un polémico comentario sobre su ex compañero de reality.

"Pensar que hace unos días se burlaba de mi en Editando Tele porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5) diciendo 'por fin tiene algo positivo'", escribió y finalizó: "En la vida todo vuelve...TODOOO".