Vicky Xipolitakis habló del dolor que le causaron los dichos de Vero Lozano y ella respondió sin vueltas

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Además, sostuvo que la conductora conocía perfectamente cómo se había dado la situación detrás de cámaras. “Fue justo la persona que vio que me vinieron a buscar y me llevaron. Quizás sirve decirlo y queda más gracioso, pero te hacen quedar mal. No me pareció justo”, manifestó con evidente malestar.

Tras la repercusión de sus declaraciones, Verónica Lozano fue consultada por Desayuno Americano (América TV) y optó por bajarle el tono al conflicto. Ante la consulta de Luis Bremer, negó haber acusado a su excompañera de querer quedarse con el protagonismo de la ceremonia.

“La verdad es que nunca me expresé de ese modo. No considero para nada que haya robado o quiera robar protagonismo. Seguramente se lo hayan contado mal”, respondió cortante, buscando dar por terminado el cruce mediático.

Verónica Lozano responde a Vicky Xipolitakis - captura DA

Cuál fue el desafortunado comentario de Evangelina Anderson a Vicky Xipolitakis que desató una interna

Un comentario que salió nuevamente a la luz reavivó una inesperada polémica entre Evangelina Anderson y Vicky Xipolitakis. La situación fue recordada en SQP (América TV), donde repasaron un cruce que habría ocurrido durante la reciente ceremonia de los Martín Fierro de Televisión y que volvió a generar repercusiones.

El origen de la historia se remonta a cuando Evangelina se sumó a Cortá por Lozano (Telefe) para ocupar el lugar que había dejado temporalmente Vicky, quien en ese momento formaba parte de Ariel en su Salsa. Según revelaron en el programa, durante un encuentro entre ambas, la modelo le habría dicho una frase que llamó la atención: "Ocupé tu lugar".

En el ciclo conducido por Yanina Latorre, buscaron la palabra de las dos protagonistas para conocer cómo había sido realmente ese intercambio. Lejos de mostrarse molesta, Vicky Xipolitakis minimizó el episodio y aseguró que no le dio una connotación negativa al comentario.

"Lo tomo como un chiste. Nadie le ocupa el lugar a nadie. Es así, una broma. Hay que ver por qué lo quiso hacer", sostuvo la mediática, dejando en claro que no sintió la frase como una agresión.

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Además, aprovechó para destacar a Evangelina Anderson y elogiar su desempeño televisivo. "Me cae mil puntos, sé que le va bárbaro al programa", manifestó, aunque reconoció que le genera curiosidad saber qué motivó aquel comentario.

Más tarde, fue el turno de Evangelina, quien al ser consultada sobre el tema reaccionó sorprendida y aseguró no recordar con exactitud ese momento. "¿Le dije eso? ¿Ella dijo? No fue con mala intención. La verdad que no me acuerdo, pero no fue con mala intención", explicó, intentando despejar cualquier especulación sobre un posible conflicto.

Durante la entrevista, el cronista Rodrigo Bar le señaló que en la televisión los lugares suelen ser transitorios y que nadie tiene asegurado un puesto de manera permanente. Frente a esa observación, Anderson coincidió sin reparos: "Tiene razón".

De esta manera, ambas buscaron quitarle dramatismo a una situación que, pese a haber sido tomada con naturalidad por sus protagonistas, volvió a instalar el debate sobre si se trató únicamente de una broma o de una frase susceptible de distintas interpretaciones.