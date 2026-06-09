El desesperado pedido de Cinzia en Gran Hermano tras quebrarse por Sol Abraham

Cinzia Francischiello se hartó de los comentarios de algunos de sus compañeros en Gran Hermano Generación Dorada por su cercanía a Sol Abraham y decidió enfrentar a todos con un explosivo descargo lleno de emoción.
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Cinzia Francischiello defendió entre lágrimas su amistad con Sol Abraham y enfrentó entre lágrimas a sus compañeros de Gran Hermano.
Cinzia Francischiello se hartó de los comentarios de algunos de sus compañeros en Gran Hermano Generación Dorada por su cercanía a Sol Abraham y decidió enfrentar a todos con un explosivo descargo lleno de emoción.
"Sol es mi amiga, la adoro. Nosotras tenemos un juego, una alianza desde el primer día. Uno no escoge las afinidades ni a quién quiere. Si quieren que les de el gusto, se los voy a dar. Me tienen podrida con la maldita palabra de perrito faldero", comenzó la venezolana visiblemente angustiada.
"¿Saben qué? Les doy el gusto, búrlense de mí todo lo que quieran pero les voy a decir algo: para mí la amistad es ponerle la corona a la otra. Es aplaudir cuando tu amiga hace las cosas bien y a veces preferir que le vaya bien al otro y que no te vaya bien a vos. Eso para mí es la amistad que lo aprendí de mi mamá que es una guerrera en la vida y me inspira y me rodié en mi vida de mujeres guerreras y por eso me siento a gusto cuando veo a mujeres brillar", continuó remarcando el valor de la amistad.
Y destacó a otras participantes: "No me pasó nada más con Sol, me pasó con Danelik, me pasa con Luana, me pasa con Campanita que te he halagado un montón de veces".
Cinzia volvió a marcar la frase sobre ella que más la irrita: "Yo no vine a Gran Hermano para que estén diciendo que soy perrito faldero de nadie así que métanse sus palabras de mier.. por donde más les quepa porque me tienen podrida. Y si lo quieren seguir diciendo díganlo hasta el cansancio porque no me interesa. No me importaba pero ya después de tres meses me hirieron".
"No me importa tener más la careta de que no me afecta, sí me afecta. Hoy me merezco estar en este en el lugar que estoy por mí misma. Me tienen podrida con su maldita palabra de perrito faldero que inventaste vos Andrea (del Boca). Mi amiga es reina y la protagonista en mi vida soy yo y estoy acá oporque me lo merezco. Yo no soy hija de mamá y papá, yo también no tuve para comer, así que váyanse a la mier.. no me importa", cerró furiosa su explosivo descargo ante la atenta mirada de todos.
Cuando Santiago del Moro abrió el sobre con el resultado y confirmó que Cinzia Francischiello seguía en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la venezolana estalló con un eufórico discurso.
"Gracias mi gente que me banca. No lo puede creer. Gracias público hermoso. Sigan intentando, sigan intentando", gritó la participante ante la mirada de todos tras ser la primera participante salvada de la gala de eliminación y lanzó una fuerte provocación dirigida al resto de sus compañeros.
La continuidad de Cinzia dejó en evidencia la grieta dentro de la casa: por un lado, quedaron expuestos quienes deseaban verla fuera del reality; por el otro, varios compañeros se acercaron entre abrazos y sonrisas para felicitarla por haber superado una de las galas más tensas.