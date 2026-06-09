El desesperado pedido de Cinzia en Gran Hermano tras quebrarse por Sol Abraham

Cinzia volvió a marcar la frase sobre ella que más la irrita: "Yo no vine a Gran Hermano para que estén diciendo que soy perrito faldero de nadie así que métanse sus palabras de mier.. por donde más les quepa porque me tienen podrida. Y si lo quieren seguir diciendo díganlo hasta el cansancio porque no me interesa. No me importaba pero ya después de tres meses me hirieron".

"No me importa tener más la careta de que no me afecta, sí me afecta. Hoy me merezco estar en este en el lugar que estoy por mí misma. Me tienen podrida con su maldita palabra de perrito faldero que inventaste vos Andrea (del Boca). Mi amiga es reina y la protagonista en mi vida soy yo y estoy acá oporque me lo merezco. Yo no soy hija de mamá y papá, yo también no tuve para comer, así que váyanse a la mier.. no me importa", cerró furiosa su explosivo descargo ante la atenta mirada de todos.

sol abraham

La explosión y provocación de Cinzia tras ser salvada en Gran Hermano

Cuando Santiago del Moro abrió el sobre con el resultado y confirmó que Cinzia Francischiello seguía en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la venezolana estalló con un eufórico discurso.

"Gracias mi gente que me banca. No lo puede creer. Gracias público hermoso. Sigan intentando, sigan intentando", gritó la participante ante la mirada de todos tras ser la primera participante salvada de la gala de eliminación y lanzó una fuerte provocación dirigida al resto de sus compañeros.

La continuidad de Cinzia dejó en evidencia la grieta dentro de la casa: por un lado, quedaron expuestos quienes deseaban verla fuera del reality; por el otro, varios compañeros se acercaron entre abrazos y sonrisas para felicitarla por haber superado una de las galas más tensas.