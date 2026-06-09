El explosivo mensaje de Danelik tras la salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano

"Bueno quiero decirles que ahora si Brian está tranquilo, realmente es mejor que esté afuera, porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal, son muy antishow y moralistas de cartón", lanzó Danelik desde su cuenta en X.

Y agregó dirigiéndose a quienes apoyaron a Brian en el reality: "Y le voy a hacer saber todo el apoyo que le dieron, las veces que estuvieron de su lado y lo que nos divertimos con sus ocurrencias! Gracias a todos los que lo apoyan".

Cabe recordar que cuando compartieron Gran Hermano, Danelik y Brian Sarmiento vivieron un apasionado romance que luego continuó los días que él estuvo en el exterior. Ahora tendrán un nuevo reencuentro tras unas semanas sin verse.

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Las sentidas palabras de Brian Sarmiento antes de irse de Gran Hermano

Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano y antes de irse de la casa dejó un fuerte mensaje que conmovió a todos sus compañeros.

"Los quiero. No se lo tomen personal. Todo fue un juego. Por ahí pueden tener un poco de rencor hacia mí, pero no fue nada en contra de ustedes. Juani, te pido disculpas otra vez acá. Yo no vine a cambiar la imagen de nadie", comenzó el ex futbolista.

Y remarcó: "No sabía lo que era esto. Y me encontré con muchas situaciones. Después de la primera etapa, me desbordó todo. Como que te gana la casa. Yo no sabía lo que era eso. Y me hizo mal porque me hizo demostrar cosas que por ahí uno no las siente de verdad. Y los entiendo. Pero los quiero a todos de verdad".

En su despedida, Brian Sarmiento también habló de sus motivaciones personales: "Esto para mí es algo increíble, que lo necesitaba. Necesito estar con mis hijas. Yo vine para que se me vea, para poder empezar a tener laburo otra vez, para poder estar, cumplir y poder viajar a ver a mis hijas, que no podía hacerlo, espero que me entiendan".

"Si les hice mal, les pido disculpas. Un gusto haberte tenido una vez más en la casa", concluyó con un pedido de disculpas si alguno se sintió molesto por algún accionar de él.