Alfredo Casero habló tras recibir el alta y contó cómo seguirá su recuperación: "Quiero volver al teatro"

“Tratando en lo posible de poder empezar a hacer una rehabilitación de la cadera, no me morí. Era algo que estaba programado, lo que pasa que como nunca digo nada, y vinimos a las 6am, quedó como venía de urgencia”, comenzó diciendo.

En cuanto sus días de internación, explicó: “El alta se pospuso porque si tenes 36.9 de temperatura ya no te dejan hasta que no tenes lo que ellos quieren. La verdad estuve muy bien atendido. Ahora tengo un parche de morfina pero ya está todo muy bien, es algo que es muy leve. Lo único que tengo que hacer es recuperarme y volver".

Por otro lado, habló del futuro de su obra teatral Cha-Cha-Cha y comentó: "Mi productor me había cortémoslo y yo dije que no, que me operaba y en abril hago las que quedan. Quedó mucha gente que iba a venir y son nueve shows, nosotros trabajamos de esto y me encanta que la gente venga. Es una celebración”.

“Estaba muy angustiado porque te angustia mucho todo lo que es operarte pero la verdad que bárbaro. Muchas gracias a De Brito y a la gente. Quédense tranquilos que todavía sigo rompiendo las bolas y haciéndolos reír. Quiero volver al teatro”, finalizó muy agradecido por el apoyo y con ganas de volver a los escenarios.

El feroz enojo de Guillermina, la hija de Alfredo Casero, al leer repudiables comentarios contra su papá

Esta semana fue complicada para la familia de Alfredo Casero ya que el reconocido actor tuvo una delicada operación de cadera por lo que aún continúa internado en el Sanatorio San Camilo.

Lo cierto es que en medio de la preocupación por su salud, algunos usuarios de la red social X dejaron desafortunados comentarios sobre la situación del actor y su hija Guillermina no pudo evitar salir al cruce.

“Por suerte mi viejo está mucho mejor que esta gente. Si pensás así, es verdad, nuestra diferencia no es ideológica, es de alma. Espero que se mejoren, aunque para lo que tienen no hay cura", escribió la joven junto a una recopilación de algunos comentarios.

Sin embargo, continuó con su descargo y en otra historia escribió: “Y me chupa 3 quenas tu bandera política, a la cual te podés meter bien en el ort... porque estoy harta de gente que cree que está del lado del bien y lo único que hace es ser intolerante y soret...".

"Antes que cualquier político, que encima sea del partido que sea viven del pueblo, está la humanidad, y ninguno de sus partidos políticos de ver... lo respeta. Ante todo sean personas, no militantes", finalizó visiblemente indignada.