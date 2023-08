Alfredo Casero protagonizó un escándalo en Ezeiza: "Fue demorado por la policía"

"Acá estamos observando a la persona que le pidió un abrazo a Alfredo y en cambio, recibió un cabezazo. Casero fue demorado por la Policía Aeropuertaria para pedirle su propio testimonio", detalló y mostró imágenes del humorista con un agente.

Además, Ochoa contó cómo fue la reacción de la gente que fue testigo de la situación: "Esto no terminó así porque mucha gente alrededor de ese Mc Donald's, se acercó a la policía para contar que lo que estaba diciendo Casero era mentira y que la versión real era la que contaba el fanático".

Alfredo Casero explicó por primera vez la causa de su explosiva reacción con Luis Majul

Por primera vez, Alfredo Casero habló sobre el episodio que se había vuelto viral en las redes sociales. Tras ser consultado por Dante Gebel, el actor contó cuáles fueron los motivos de su golpe en la mesa cuando fue entrevistado por Luis Majul y su posterior abandono del ciclo de La Nación+, que se estaba transmitiendo en vivo.

"La primera vez que me lo preguntan sos vos", comenzó diciendo Casero, ante la pregunta del conductor de La divina noche de Dante. "Creo que lo que hice fue parecido a lo que tendría que hacer. Pagarle a la gente que me ha querido toda la vida, deteniendo el caballo que viene con una carreta, con palos, con troncos, poniendo la mano en la frente. Como el Buda", continuó.

En esa misma línea, el artista explicó que su conflicto no fue con el periodista: "El problema no era con Majul, era con la situación. Vos me llamas a mí para venir a hablar con vos y vos pensás que yo voy a despotricar para vos tener rating, un rating paupérrimo de un punto. Sí, hay periodismo independiente, pero tiene que soportar una presión que tal vez a las personas no le conviene y muchos terminan trabajando en programas como estos (en referencia al ciclo de Majul)".