Alina Moine y Marcelo Gallardo: qué le dijo el DT a su familia sobre el rumor de romance

Luli Fernández remarcó: “Para la final de la Champions, trascendió que Alina habría viajado con Marcelo a Europa, porque ella se ausentó de su programa, pero lo cierto es que ella estaba en el Sur, en Bariloche”.

Por su parte, Karina Iavícoli reveló qué se dice desde el entorno del Muñeco: “Me cuentan que hubo una reunión familiar donde le preguntaron directamente por los rumores con Alina y que él dijo que ‘no estaban juntos, que de ninguna manera’. Niega todo”.

En tanto, Mariana Brey señaló: “Más allá de las coincidencias que mostramos en sus posteos y fotos, no hay que hacerse el estúpido. Gallardo desmiente la relación, pero eso no significa que tal relación no exista. Que le mienta a sus amigos, familia o gente cercana es otro tema. Alina está enamorada”.

Alina Moine habló por primera vez de la versión de romance con Marcelo Gallardo

Luego de que un amigo del DT de River le dijera a Lui Fernández en Socios del espectáculo que están “muy enamorados”, la esposa de Marcelo Gallardo, Geraldine La Rosa, salió a desmentir públicamente la información.

Pero ahora, Alina habló por primera vez de esta explosiva versión: “No viajé a Salta. ¿Está bien?”, desmintió contundente sobre las primeras informaciones sobre un posible viaje al Norte con Gallardo.

Luego la periodista deportiva agregó: “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”.

“El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se las voy a mandar a Lussich y Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto, no jodan”, remarcó.

Pero cuando se le preguntó si “¿Estás enamorada? ¿Podés confirmar el noviazgo con Gallardo?”, la respuesta de Moine fue sorpresiva.

"El día que yo quiera contar que tengo novio, yo mando selfie a todos, a Pallares y a Lussich", dijo sin negar ni confirmar el romance.