Se filtró una foto de Marcelo Gallardo en la casa de Alina Moine

Los rumores de romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine datan de bastante tiempo atrás, si bien nunca blanquearon la relación. De hecho, el DT de River hace un tiempo ya que está separado de hecho de su esposa Geraldine La Rosa, aunque ella intentó negarlo en las últimas horas, por lo que no habría impedimento alguno en blanquear el nuevo amor. Pero tal parece, pretenden pasar desapercibidos porque cuando la prensa le consultó a la periodista por el tema se limitó a disparar “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”, sin negar ni confirmar.