Allanan la casa de Jésica Cirio y Elías Piccirillo tras ser denunciado por una millonaria estafa 

Los procedimientos están a cargo de gendarmería, quienes se encuentran revisando la propiedad en la que se estima estaría presente Piccirillo, mientras que Jésica Cirio está instalada en Uruguay desde hace algunas semanas cuando estalló el escándalo que vuelve a salpicarla.

Vale recordar que a fines de enero Piccirillo fue denunciado por Francisco Hauque de plantarle droga en su auto, quien fue detenido precisamente luego de una cena juntos en la que debían acordar cómo Elías le devolvería los seis millones de dólares que le había prestado.

A menos de un año de casada con Elías Piccirillo, Jésica Cirio nuevamente está en el ojo de la tormenta por la delicada situación judicial del corredor inmobiliario, acusado de estafa y deudas millonarias, y en medio de eso explotaron fuertes versiones de crisis y separación.

En este contexto, el martes pasado circuló una versión indicando que el domicilio del matrimonio había sido allanado, en el que le habrían encontrado nada menos que tres millones de dólares.

Así las cosas, mientras repasaban este miércoles en Intrusos (América TV) el derrotero de Jésica desde su escandalosa separación de Martín Insaurralde, su repentino noviazgo y casamiento con Piccirillo en medio de todo tipo de lujos y ostentación, hicieron referencia al allanamiento aclarando que hasta el momento no había ocurrido.

Fue allí cuando Karina Iavícoli intervino revelando que Cirio se había comunicado con ella. "A mí me mandó un mensaje Jésica y me dijo 'eso no pasó'", en referencia al supuesto allanamiento.

Y frente a la consulta de la periodista de si tiene miedo que su marido vaya preso, la modelo respondió tajante y enigmática: "Nada de lo que salió ayer es real. No voy a hablar de ninguna otra cosa. Averigüen. Hagan bien su trabajo y listo". Finalmente el allanamiento se está concretando este sábado y la situación, tanto de Piccirillo como de Cirio, podría complicárseles.