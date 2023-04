Amalia Granata le respondió sin filtro a quienes la criticaron por hablar del cuerpo de su hija Uma: "Negra tienen..."

Embed

“Ella es particular. Es muy grandota, muy alta, morocha y super morena. Entonces no cualquier cosa va con la piel” fueron las palabras de la ex modelo que desataron la feroz crítica de los internautas hacia Amalia.

Es por eso que, fiel a su estilo directo y sin filtro, hace unas horas Amalia Granata salió a responder las reacciones por la misma vía. “¡Chiques, gorda y negra tienen el alma! Nada más alejado de ese comentario” lanzó contundente, y cerró punzante: “¡Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta!”.

Uma, la hija del Ogro Fabbiani

Uma, la hija del Ogro Fabbiani, reveló el duro motivo por el cual no invitó al exfutbolista a su fiesta de 15

Este lunes, en LAM (América TV), Amalia Granata y su hija Uma estuvieron con Ángel de Brito y revelaron por qué el Ogro Fabbiani no fue a la fiesta de 15 de su hija que se celebró el sábado en Benavidez.

El exfutbolista le había dedicado a Uma en redes sociales un emotivo mensaje con un palito para Amalia Granata en el que daba a entender que la diputada le había llenado la cabeza a su hija con historias. Sin embargo, Uma en el ciclo de América TV, confesó que hace dos años que no habla con su padre. "¿Está enojada Umita?", le preguntó una de las panelistas. "Sí", contestó la hija de Granata y Fabbiani. Andrea Taboada quiso saber si había pasado algo puntual y Uma respondió: "Prefiero dejarlo en privado".

"Siento que hubiese sido mejor si lo dejaba en privado, porque fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme feliz cumpleaños", expresó Uma sobre su papá. La familia por parte del Ogro sí fue a la fiesta de 15: la mamá, las hermanas y la mujer del exfutbolista estuvieron en el festejo.

Uma en LAM

"En enero cuando fuimos a Punta del Este la invitamos a Uma, era un día lluvioso, a tomar un café con mi pareja y la idea era que ella trate de recomponer la relación porque se venían los 15, porque estábamos organizando la fiesta. Ella tuvo un intento de acercamiento, no funcionó. Ella tiene su carácter, sus motivos, y él tiene los suyos. Quizás crea una cosa que no es real, y te lo digo de corazón, Uma está acá presente y te lo puede desmentir o no, yo no tengo nada en contra de él. Al contrario. Yo tuve una relación tan hermosa con mi papá que lo único que deseo es que ella la tenga igual con el suyo. Eso es lo que hace que un ser humano sea una persona de bien para toda la vida", detalló la diputada.

Las angelitas al escuchar el relato de la madre e hija concluyeron en que la responsabilidad es de los adultos, "los padres nos debemos a sus hijos", afirmó Yanina Latorre. "Lo que hizo él es de reventado, lo de publicar eso", sentenció la panelista sobre la publicación de Fabbiani en Instagram.