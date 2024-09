La hija de Amalia Granata se fue del país: los motivos

Amalia Granata_posteo.jpg

Más adelante, en otra publicación, Granata compartió varias fotos junto a la adolescente y su pareja, Leo Squarzon, y expresó: "Y se nos va la nena a estudiar".

En ese posteo, una de las fotos que subió se puede ver a Uma con sus compañeros de escuela, quienes también hará el intercambio y estudiarán en Gran Bretaña.

Cabe destacar que Fabbiani no estuvo presente en la despedida de su hija en el aeropuerto. "No lo veo mucho, nos distanciamos así que no lo veo desde hace unos cuatro años. Yo pienso que la gente no cambia", había comentado Uma en una entrevista.

La sincera confesión de Amalia Granata sobre el vínculo de su hija Uma con su papá, el Ogro Fabbiani

Ya desde el año pasado, cuando para su fiesta de 15 años no quiso invitarlo, se sabe abiertamente que Uma, la hija que Amalia Granata tuvo con el Ogro Fabbiani, está distanciada de su papá.

Y ahora fue la actual diputada quien se refirió al tema nuevamente. “(Con el Ogro) no tenemos relación. Yo no sé por qué me odia. Y Uma tampoco, pero no por mí, todo lo contrario”, contó Amalia de visita en #ÁngelResponde, el programa de streaming de Ángel de Brito en Bondi, donde confesó que hace tres años están en esa situación.

“Él sigue creyendo que yo no lo invité al cumpleaños de 15 de Uma. Si vos no entendés que no es así... Al contrario, le quemamos la cabeza a mi hija para que lo invite. Se la quemamos los dos y ella se negó”, explicó Granata refiriéndose a ella y su actual pareja, Leo Squarzon, papá de su otro hijo, Roque.

Asimismo, duranta la entrevista Amalia remarcó que a sus 16 años Uma tiene un fuerte carácter: “Yo sé cuál es el problema, pero es un tema de ellos. Aparte Uma es tremenda, le canta las 40 en la cara y no se come ni una. A mí me espanta cómo ella le habla porque tiene el vocabulario de un adulto”.

En tanto, Granata aclaró que nada le gustaría mas que su hija recompusiera la relación con su papá. “Es lo que más me gustaría y siempre se lo digo. Para mí, mi vínculo con mi padre fue lo más importante que tuve y creo que te forma mucho y te da una contención. Y yo ya no me puedo meter porque es grande. Ha hablado, ha hecho terapia, pero yo no me puedo meter”, concluyó resignada.