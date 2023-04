Amenazas, violencia y un calvario atroz, el duro relato de la ex de Cacho Garay: "Hoy te morís"

Embed

Este miércoles, Verónica estuvo en el piso de Intrusos (América TV) y recordó la fuerte amenaza que recibió hace unos días, que la llevó a reaccionar, denunciar y salir infierno que estaba viviendo.

"He sufrido abusos de todo tiempo, amenazas, violencia y privación de mi libertad. Las personas que me conocen saben que no sé lo que es ir a tomar un té con un amiga", señaló, al resumir cómo fueron los 13 años de relación con el humorista.

Verónica detalló que el último episodio de violencia, que ocurrió en un hotel de Villa Carlos Paz. "Me acuerdo que me dijo: 'hoy te morís, yo te mato acá'. Yo agarré, salí y me puse entre la puerta y el pasillo. Él sale y se va. Pongo el cerrojo y llamo a la recepción para asegurarme que, de esa manera, no podía volver a ingresar", relató.

"Sonia, la chica de la recepción, subió a la habitación y me encontró en shock. Le conté lo que habían pasado y me contuvo. Esa persona me dijo: 'vos quedate tranquila porque vamos a poner seguridad y lo van a frenar'", continuó.

La ex pareja de Cacho remarcó que él siempre intentaba generarle pánico. "Yo hoy hablo porque estoy viva. Me solía decir: 'Yo te mato acá, a mí no me importa ir a la cárcel porque tengo amigos jueces'", enfatizó.

En el final de la entrevista, Verónica quebró en llanto y Flor se acercó para darle su apoyo. "Gracias por abrir tu corazón. Hoy tuvimos un programa fuerte. Ojalá estoy ayude a otras personas a salir del calvario que están viviendo", reflexionó la conductora de Intrusos.

El mensaje de Cacho Garay ante la denuncia de violencia de género en su contra

En su Facebook, el humorista Cacho Garay rompió el silencio. En la publicación aseguró que es inocente y agradeció a sus fanáticos: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

En la imagen con la que acompañó el posteo incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.