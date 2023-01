Amor y mar: las fotos de las vacaciones de Darío Barassi y su familia en Punta del Este

Darío Barassi PDE 1.png Darío Barassi y su familia llegaron a Punta del Este en busca de descanso y relax.

Claro que al encontrarse con periodistas y paparazzi, sin perder la educación y los buenos modos Barassi aclaró que no tenía pensado hacer notas. "Son días de relax. Sólo vinimos a descansar", aclaró sonriente.

Darío Barassi PDE 3.png Darío Barassi en familia en pleno almuerzo en uno de los paradores top de La Brava, en Punta del Este.

Lo cierto es que por estas horas la familia Barassi alterna sus días esteños entre caminatas a orillas del mar y almuerzos y meriendas en los paradores de moda, sobre todo en La Brava, antes de regresar a Buenos Aires momento en que Darío defina sus próximos proyectos para este año en el que tiene pensado darle mayor espacio al actor que al conductor.

Darío Barassi PDE 4.png Las caminatas se convirtieron en una sana y placentera rutina para el ex conductor de 100 argentinos dicen.

RS FOTOS.

El video de Darío Barassi en medio de su internación domiciliaria

Durante los últimos días del 2022 Darío Barassi causó preocupación en sus seguidores de las redes sociales al contar que estaba en plena recuperación tras presentar ciertos malestares físicos producto de un extraño virus.

“Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, expresó el entonces conductor de 100 Argentinos dicen desde su cuenta de Instagram.

“Ay Dios, me siento para el ort... Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”, siguió Darío Barassi.

Luego, en otro mensaje, el conductor mostró cómo seguía con su recuperación en una internación domiciliaria: "Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el orto. IG es todo gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laborando en curros de los q me tuve que bajar.. En fin, Diosito ya llévame", se lamnetó.

Y en un video en sus historias, con su habitual humor, contó cómo llevaba la recuperación: “¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay dios mi estómago y yo. Estoy para escribir una obra de teatro al respecto, pero dicen que el trabajo es salud. Me voy a morir pero siendo ingenioso always”.

"Me bañé, bien Dari. Como seguramente tengo un virus, no quiero agarrarlas tantos a las chicas. Mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele”, cerró Darío.