"Una persona rota": la frase de Emanuel Ortega que conmovió en el juicio entre Julieta Prandi y Claudio Contardi

La terrible revelación de Julieta Prandi sobre lo que le hacía Claudio Contardi

Tras el inicio del juicio oral contra Claudio Contardi por abuso sexual en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Campana, Julieta Prandi brindó un testimonio conmovedor en el programa Lape Club Social Informativo (América TV), donde reveló las severas consecuencias físicas y emocionales que sufrió durante su relación con su expareja.

"Más allá de mis ataques de pánico y tener que estar en tratamiento, no poder dormir, tener como brotes y después hubo un año completo donde estuve yendo al baño once veces diarias, iba con sangre y ya era como agua. Me estaba desangrando en vida", recordó la modelo con total crudeza.

Más adelante, detalló cómo esa situación afectó su salud y su cuerpo de forma devastadora: "Estaba raquítica, me daban algo proteico para ganar peso. Me hicieron todo tipo de estudios porque aparte él en ese momento me convencía que yo tenía un cáncer de estómago".

"Se me cayó el pelo y perdí mucho peso porque iba todo el día al baño, yo ya no estaba en este plano", agregó conmovida.

En medio del relato, Prandi recordó uno de los momentos más oscuros que vivió bajo el control psicológico de Contardi: "La estocada final es que en esto de darme a entender que si esto era un cáncer de estómago que tenía que pensar en mis hijos y sería prudente dejar un testamento".

Ante sus palabras, el conductor Sergio Lapegüe no pudo contener su indignación: "No pero qué hijo de mil…", lanzó en vivo. Además, la modelo explicó cómo su rol como sostén económico fue aprovechado por su expareja: "En algún tiempo más allá del control necesitaba que yo siga trabajando porque gracias a eso se compraron las cosas que se compraron y se vivía cómo se vivía, era todo fruto de mi trabajo. Cuando llegamos a la casa no teníamos ni muebles, yo me hice cargo de los chicos, todo sobre mis hombros caía".

"'Si vos fueses un hombre no te dejo un hueso sano', me lo dijo infinidad de veces. Agarrarme del cuello, ponerme el puño en la cara también, gritarme. Es una persona que cuando grita parece que sale un demonio de su pecho, todavía no me podés gritar porque eso me paraliza", describió episodios de violencia física y verbal que aún hoy la afectan.