Ana Rosenfeld contó cómo quedó su relación con Wanda Nara tras dejar de ser su abogada

Este anuncio generó una ola de especulaciones, incluyendo la posibilidad de que la relación personas entre ambas también estuviera afectada. Sin embargo, la letrada fue contundente en diálogo con Pronto: “Por supuesto que somos amigas”.

Ana también subrayó que su relación con la empresaria y conductora está “intacta”: “Lo mediático no afecta lo personal. La decisión la tomamos desde otro lugar que es muy reservado”, indicó.

En LAM, el panelista Pepe Ochoa aseguró que Wanda Nara habría dicho: “Córrete, porque no me estás cuidando”, lo que habría marcado el fin de la representación de Rosenfeld. No obstante, la abogada desmintió esta versión dejando en claro que la decisión fue mutua y no está relacionada con ningún conflicto entre ellas.

Por otro lado, se mencionó al nuevo abogado de Wanda, Nicolás Payarola, como una figura clave en el cambio. Payarola, quien se especializa en derecho penal, no cumple el mismo rol que Rosenfeld y su llegada al equipo legal habría sido una de las razones del cambio.

ana rosenfeld wanda nara mauro icardi.jpg

Ana Rosenfeld fue desvinculada por Wanda Nara en la feroz embestida contra Mauro Icardi: el motivo

Ana Rosenfeld fue desvinculada por Wanda Nara. La abogada no representará más a la mediática en la feroz embestida judicial contra Mauro Icardi, según dieron a conocer en Intrusos (América TV).

"Ana Rosenfeld ya no es más la abogada de Wanda Nara. Por un lado, Ana decía que no era así. Hoy estuvo en la audiencia, pero desde ahora ya no es más", confirmó la periodista Karina Iavícoli.

La mediática enfrenta en la Justicia al padre de sus hijas por violencia de género, amenazas y extorsión. Además, el jugador y la conductora están en litigio por la tenencia de sus hijas. La panelista precisó que la causa continúa en manos de Nicolás Payarola.

Marcela Tauro sumó que Wanda Nara tomó la determinación de correr a Ana por una cuestión estratégica.

"Mauro vivió todo el proceso judicial del divorcio de Wanda y Maxi López. Mauro sabe cómo actúa Ana. Esto lo complica a Nicolás Payarola para avanzar. Por eso, Wanda decide que Ana dé un paso al costado. Mañana es la última audiencia de Ana como abogada de Wanda. Mañana ella se aleja de la causa", sostuvo la periodista.