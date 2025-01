Las exigencias de Ana Rosenfeld a Mauro Icardi en su último día como abogada de Wanda Nara

"Voy con los reclamos de Rosenfeld a Mauro", adelantó desde sus historias de Instagram la angelita. Y detalló: "Ponerse al día con la cuota alimentaria, diciendo que el juez dictaminó 50 mil euros y él pasa 4 mil. Que pague la prepaga, los colegios y todo lo que le debe a Wanda".

"Pidió la mudanza internacional pero Mauro dice que no es momento para hacerla", aseguró.

"Rosenfeld pidió la revinculación de las nenas con el padre pero con ciertas condiciones. Ella dijo que las chicas no quieren verlo con la China, la respuesta de Mauro es que él ahora vive con ella, que la actriz mudó a los hijos y no los puede 'rajar'", continuó desmenuzando. Y remarcó: "También dijo que Mauro no les atiende el teléfono, presentó pruebas".

"Rosenfeld pidió que las chicas y el padre se vean en un lugar neutral, alegó que la casa de la isla (la de los sueños) tiene tres cuartos donde duermen en una la flamante pareja, el otro Magnolia, en el otro Rufina y Amancio con la niñera en el cuarto de servicio", precisó Yanina Latorre.

Y cerró tras detallar la larga lista de pedidos de Rosenfeld a Icardi en su último día como abogada de Wanda: "Obviamente no se llegó a ningún acuerdo".

Yanina Latorre contó el próximo e importante paso que darán la China Suárez y Mauro Icardi

Yanina Latorre está a full con la info del romance del verano entre la China Suárez y Mauro Icardi. En las últimas horas la panelista de LAM indicó que la actriz estaba embarazada del futbolista y ella la desmintió con un picante posteo en Instagram.

"Me confirman desde un famoso sanatorio que la oriental está embarazada", había lanzado la angelita desde las redes encendiendo todas las alarmas en la farándula.

Y la actriz retrucó al instante: "No estoy embarazada. Quizás la 'fuente' sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí. P/D: será la misma fuente que la de las 'pericias'?".

Lo cierto es que Yanina Latorre sigue adelante con la data fresca de la pareja y ahora reveló cuál es el importante paso que darán la China Suárez y Mauro Icardi.

La angelita contó que la China Suárez tiene cerrada una presencia en un importante evento en la costa atlántica y Mauro será nada más y nada menos quien la lleve al mismo.

"Pongo un paréntesis. Hoy la China tiene un evento en la costa argentina, la lleva Mauro", comentó Yanina desde su cuenta en Instagram.

Y agregó fiel a su estilo: "Amor, los tortolitos. ¿No es un montón? Les gusta lo mediático, imagínatelos a los dos en la playa argentina".