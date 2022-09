Anabel Cherubito sufrió acoso cuando trabajaba en televisión: "La consecuencia fue..."

Cuando la periodista quiso saber más sobre su alejamiento forzoso, Anabel continuó: “Yo siempre digo que soy una sobreviviente de la televisión de los ´90. A todo lo que tenías para decir, lo tenías que decir en culo: ¿tienes algo para contar? dímelo en tanga. Me han echado de ficciones por no querer estar en ropa interior. En Atorrantes me la pasaba discutiendo con los productores porque querían que hiciera algo que yo no sentía”.

Ante la consulta de Kämpfer sobre si sufrió una situación de acoso, la actriz afirmó: "¡Sí, absolutamente! Y la consecuencia fue el despido. Nunca he podido histeriquear con esa situación. Siempre he sido muy directa. Y a mí el abuso de poder me pone loca, no lo tolero. Pero también he estado muy sola y he tomado decisiones buenas y decisiones malas. He hecho lo que he podido”.

Anabel Cherubito reveló que sufrió abuso a los 9 años

La actriz Anabel Cherubito reveló que sufrió un abuso sexual a los 9 años y que no pudo "contarlo" hasta los 30, en terapia. "No fui capaz de poder hablarlo y contar cómo fue y qué fue lo que me pasó. Estas cosas se cuentan cuando uno puede", dijo, emocionada.

"Te da vergüenza, tienes miedo de que te culpen y te sientes culpable. El 'Mirá cómo me ponés' es muy típico", señaló con Luis Novaresio en A24.

Sobre su caso a los 9 años, aclaró que "no llegó a haber penetración porque me pude escapar. Pero en un momento estaba totalmente desnuda con un hombre chupándome todo el cuerpo, y pude escaparme. De este hombre me acuerdo perfecto, y cada vez que veía a un hombre parecido a él me subía a un árbol, porque tenía miedo", contó.