Analía Franchín, durísima con Romina de Gran Hermano 2022 luego del reencuentro con sus hijas: "Pensé que..." 

Analía Franchín crítica sobre el reencuentro de Romin con sus hijas en GH - captura A la Barbarossa.jpg

Y agregó contundente: "Yo la había visto a Romina tan acongojada cuando vio el video de las hijas en las fiestas, tan partida, que pensé que no lo iba a tolerar. Pensé que se iba a ir con las hijas de la casa".

Asimismo, Analía Franchín remarcó asombrada la reacción de Nina -la nena de un año de Romina- luego de no tener contacto físico durante cinco meses con su mamá: "Me pareció muy fuerte, ya sé que es chiquita, pero la más chiquitita la miraba y como que no la reconocía. Eso me dio mucha impresión".

Alfa acusó a la producción de Gran Hermano 2022 de beneficiar a Romina con la visita de sus hijas antes de la final

Este lunes por la noche, los cuatro participantes que quedan en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) comenzaron a recibir de a uno una especialísima visita familiar. Y la primera fue Romina Uhrig, quien se reencontró con sus tres hijas -Mía, Nina y Felicitas- en el confesionario.

Mientras eso sucedía, desde El Debate Santiago del Moro analizaba la situación junto a los panelistas y algunos de los ex hermanitos. Fue en ese momento cuando Walter Alfa Santiago, quien terminó distanciado de la ex diputada pidió la palabras. “Quiero decir que, de la misma manera que la entrada del sobrino fue un golpe bajo, esto fue un golpe de efecto para que ella sea quien cierra la puerta”, disparó sin filtro.

Alfa criticando el reencuentro de Romina con sus hijas - captura.jpg

En tanto, el hombre de las bandanas que sin duda será el más recordado de esta edición, tras disparar contra la producción del reality detalló el por qué de sus dichos: “Es la única que tiene hijos, es la única que le demuestra esta unión con los hijos. Y lo supo aprovechar”.

Y como si esto fuera poco, Alfa puntualizó que no le pareció para nada espontáneo que Romina le haya presentado a sustre hijas a Caramelo, uno de los perritos que ingresaron a la casa televisiva y que ella sin consulta alguna con sus compañeros decidió que se lo quedaría una vez finalizada la competencia. “El perrito fue la película de Disney, el perrito también está jugando”, cerró contundente.