Analía Franchín se quebró al aire al contar el drama familiar que atraviesa

Y añadió: “Toma tanta batería de medicación que ya no sabes si es una medicación la que le da alergia, no sabés si es la otra... No sabés qué es. Y la medicación psiquiátrica tarda entre tres y cuatro semanas en hacer efecto, entonces cuando cambiás la medicación hay que hacer todo un proceso de adaptación para ver si funciona o no. Y en el medio, él se lastima y donde camina deja sangre en el piso”.

“La gente no tiene idea de lo que sufre un chico con TEA. La gente no está bien informada. Como digo yo: se creen que un chico solamente se balancea. TEA no es eso: no se sabe si hay una cuestión socioambiental, si es un tema de alimentación, no se sabe lo que es. Lo que sí se sabe es que hay cada vez más chicos. Y cada vez hay menos inclusión para ellos", remarcó la panelista.

Y siguió a flor de piel: "La realidad es que antes iban a colegios especiales, pero eso también es estigmatizarlos. Porque muchas veces comparten jornada con chicos que tienen otras patologías. Y entonces, en vez de avanzar, retroceden”.

“La idea es que estos chicos se integren con otros compañeros. Porque claramente el que va a ahí puede no tener TEA, pero puede ser un maleducado, puede ser un violento igual. No tiene nada que ver con que tenga TEA o no. Yo entiendo muchas veces y lo pensé como mamá: a mi también me hincharía las bolas que haya un pibe en el grado que no pare de gritar y todo", remarcó Analía Franchín.

Y cerró: "Pero de eso se trata la vida, que el de al lado muy probablemente siempre sea diferente a vos. Entonces hay que adaptar a los chicos, a que convivan con este tipo de casos. Me duele el abandono de la sociedad para con un chico con TEA. Lamentablemente es así”.

analia franchin 1.jpg

Inesperado cruce entre Analía Franchín y Tamara Báez

Tamara Báez, la pareja de L-Gante, mostró el cambio que se hizo en las cejas y Analía Franchín bromeó al respecto en redes sociales. La panelista compartió una nota donde hablaba del retoque que se hizo la mamá de Jamaica y la comparó con Frida Kahlo.

"Muñes, aunque sigan, Frida hay una sola", expresó comparando las cejas de Tamara Báez con las de la icónica pintora.

Ante este posteo, Tamara usó sus redes sociales para responderle a Analía: "Y Tamara hay una sola, no entiendo porque la señora sube esto. A esa edad póngase a jugar con los nietos y salga de Instagram si lo va a usar para criticar nada más...", disparó.

"Ya pasó eso de criticar, las uñas también... 2022, acostúmbrese", le dedicó la novia de L-Gante, muy picante. Antes de cerrar, compartió una foto de Analía en MasterChef Celebrity con un maple de huevos en la cabeza como sombrero y le agregó un fuerte mensaje. "Ideal para ella", sentenció.