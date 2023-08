Anamá Ferreira cruzó a Lali Espósito por sus dichos ante el triunfo de Javier Milei

TUIT LALI.jpg

Tras su comentario, fueron varios los famosos que reaccionaron contra la artista, y uno de ellos fue Anamá Ferreira, quién escribió un descargo en sus historias de Instagram. "Amo a Lali. Dicho esto, va: Peligroso es salir a trabajar y que no sabes si vas a volver a tu casa", comenzó.

"Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular, pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo. Peligroso, Lali, es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es los mismos políticos sean candidatos y decir que van a vencer la inflación de 130%. Peligroso es una inflación de 7 u 8% todos los meses. Peligroso es los jóvenes abandonado la Argentina", enumeró.

"Esto y mucho más es peligroso. La gente vota y es sagrado", finalizó la ex modelo.

Durísimo tuit de Lali Espósito ante el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023

Los llamativos resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sorprendieron a más de uno y los famosos se expresaron al respecto, luego de que Javier Milei (La Libertad Avanza) se convirtiera en el candidato más votado.

Lali Espósito, una de las artistas que se refirió a las elecciones de este domingo, fue contundente con su mensaje y tuiteó: "Qué peligroso. Qué triste".

La publicación, que tuvo más de 64 mil likes, recibió varios comentarios a favor del libertario. "Peligroso es vivir con 120% de inflación y 50% de pobreza, genia"; "Peligroso es el peronismo Lali. Nadie puede tenerle miedo a la libertad, salvo los esclavos"; "Peligrosos son los que están", decían algunos de los mensajes.

Horas antes, la cantante pop había escrito en sus redes sociales: “¿Ya votaron, che? Cuenten”. Ahí, Moria Casán, muy compinche con Lali, le había respondido: “Por votar. Con ganas de penetrar la urna. ¡Aguante la democracia! Love, reina”.