Andrea del Boca recordó el día que le dijo a Ricardo Biasotti que estaba embarazada y confirmó lo peor

Sobre eso, continuó: "Es una decisión que debe tomar la mujer. Más allá de si estás en pareja y demás, tenés que respetar la decisión, pero el cuerpo lo pone la mujer".

“¿Él quiso que abortaras?”, pregunto directamente el cronista y Andrea fue contundente al decir que si. “Para seguir la relación yo no debía seguir con el embarazo”, confirmó.

"Para mí la vida de mi hija era lo más importante. Yo estoy a favor de la mujer que decide abordar, creo que es un derecho de la mujer. Pero también es un derecho cuando uno dice yo siento que llevo una vida y la voy a respetar", finalizó.

Andrea del Boca rompió en llanto al convertirse en la sexta eliminada de Bake Off Famosos

En Bake Off Famosos (Telefe), la participante Andrea del Boca tuvo que abandonar el reality de pastelería al no cumplir con las expectativas del exigente jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

Al comienzo del programa, la actriz ganó un desafío en el que se enfrentó a Damián De Santo y Cande Molfese. En la prueba, ellos tuvieron que calentar una pava a 80 grados a ciegas.

Luego, todos los participantes debieron hacer, en otra actividad, dos preparaciones para acompañar el mate. La actriz eligió cocinar unos alfajores de coco y dulce de leche, junto con unas pepas de cacao.

Como ella y De Santo no tuvieron un buen desempeño en ese desafío, el jurado decidió que uno de los dos quedara afuera de la competencia y fue entonces Andrea quien se convirtió en la sexta eliminada.

"Me la esperaba", admitió la actriz entre lágrimas. "Gracias... Ahora van a saber por qué me dicen 'la llorona'... Soy sensible... No me infarté muchas veces porque lloro y descargo a través de las lágrimas. Gracias a mis compañeros que son los mejores, gracias al equipo técnico y de producción, gracias Wanda (Nara) por tu cariño, afecto y contención, gracias a Telefe... fue volver a casa", expresó.