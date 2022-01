Andrea Frigerio en Punta del Este con su hija Josefina: Sol, playa y poco mar

adrea-frigerio-3.jpg Andrea Frigerio en Punta del Este

La ex modelo viene forjando una carrera como actriz que fue creciendo en los últimos años. Recordemos que su última conducción fue en 2009 con el ciclo Hola América.

Desde entonces viene trabajando en el género ficción. Para este 2022 le espera Limbo que sale por Star+, El primero de nosotros, por Telefe y How to be a Carioca que también se verá por la plataforma Star+.

RS Fotos.