Andrea Ghidone, otra víctima de Aníbal Lotocki: "Me operó en un departamento"

"Esta situación la denuncié hace trece años atrás, fui la primera y me mataron porque en ese momento todos lo defendían. En la Justicia no lo denuncié porque a mí no me pasó nada", indicó.

Y dio tremendos detalles: "Era la habitación de un departamento donde operaba. En el momento me quería ir. No sabía donde él me iba a operar".

"Estaba en un consultorio pero no sabía dónde era la operación y me llevan de una habitación a otra del departamento. Entré casi dormida", señaló Andrea Ghidone.

Y remarcó: "Conté que me operé la bolsa de los ojos. A mí se me infecta pero termino con otro cirujano arreglando la situación".

"Hasta ese momento no sabíamos que no era cirujano plástico, nunca lo dudamos", finalizó Ghidone en el ciclo que conduce Marcela Tinayre.

Dramático testimonio de Alejandro Druetto, el médico que atendió a Silvina Luna: "Tenía cara de dolor y..."

Alejandro Druetto, el médico que atendió a Silvina Luna tras presentar muchos dolores en el último tiempo, habló con el ciclo Intrusos, América Tv, sobre el complicado cuadro de salud de la modelo, quien está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano.

"La estábamos viendo con todo el equipo de columna por la dolencia que ella refería en relación a la cantidad de horas que tenía que estar en diálisis. Tenía problemas a tolerar poco esas cuatro horas que requería la diálisis tres veces por semana", indicó el reconocido cirujano traumatólogo (MN 99.324).

Y remarcó: "Las veces que la he visto en el consultorio es una persona que transmite una paz, una tranquilidad, te habla de una manera tan suave, con una cara de dolor en serio, de sufrimiento... Te da la sensación que es una persona que está como entregada a esta situación que está viviendo y que va a intentar colaborar".

Sobre el efecto que le produjo el metacrilato utilizado por Aníbal Lotocki en el cuerpo, Druetto señaló: "Son pequeñas bombas de tiempo que va teniendo el organismo. Este material genera granulomas y el organismo trata de sacarse de encima ese elemento extraño. Se ha intentado hacer bloqueos en su columna por estos dolores, algunos fueron favorables en su momento y otros no".

"El metacrilato provoca calor y quema también, por eso está sólo preparado para utilizar en huesos, en situaciones de déficit óseo", enfatizó el profesional. Y sobre esas primeras consultas remarcó: "Vino con dolor".