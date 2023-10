Andrea Rincón acusó fuertemente a Fátima Florez de ridiculizarla: "Es bullying"

“Que te imite con parodia a veces puede estar bueno y a veces no te cae bien porque decís ‘yo no soy eso'. A veces roza el bullying, porque vos no sabés. Susana siente que la tratan de tarada”, dijo sobre las imitaciones de Susana Giménez.

“Vos te estás riendo a costa de otra persona”, remarcó. “Verte ridiculizada es bullying a la edad que sea”, sostuvo Andrea. “En la escuela cuando alguien te imitaba te hacía burla y ahora que sos grande viene alguien y se pone tu careta y empieza a imitarte como un pel…, te están haciendo bullying”, reiteró.

Hacia el final, la actriz opinó: “Agarra las peores cosas de uno, no es lindo”. “Nos reímos todos menos la persona imitada”, reflexionó.

Embed

Belén Francese apuntó con todo contra Andrea Rincón: "Es una mujer desequilibrada"

Esta tarde Belén Francese y Andrea Rincón estuvieron en el ojo de la tormenta. Según se supo, ambas protagonizaron un fuerte cruce durante la grabación de PH, Podemos Hablar.

"Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era...", comunicó Laura Ubfal a través de sus redes sociales.

Horas más tarde, Ángel de Brito dio más detalles en LAM (América) y reveló que Belén contó en las grabaciones que Andrea coqueteó con ella una noche. “Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó”, aseguró el conductor.

Si bien hasta el momento ambas se mantuvieron en silencio respecto a lo sucedido, Primicias Ya logró conversar con una de las protagonistas, quién tuvo duras declaraciones.

"Creo que ella no está bien … prefiero ni nombrarla y le deseo pronta recuperación", aseguró Belén y confirmado los rumores agregó: "Es una mujer desequilibrada totalmente".