Andrea Rincón presentó a su novio con fotos en el jacuzzi

andrea rincon 4.jpg

Desde su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 1 millón de seguidores, y en medio de unos días de descanso en la costa atlántica, la actriz y ex GH mostró una serie de fotos junto a su nuevo novio.

Andrea recibió el 2023 a puro amor y compartió varias fotos desde un jacuzzi junto a su pareja, Mauricio Corrado, donde se los ve a pura sonrisa, besos y caricias. El hombre es de perfil muy bajo y poco se conoce por el momento de él.

Además, la actriz mostró una secuencia de fotos en pleno descanso en la costa y acompañada de su amor en un día a puro sol bien de verano e incluso comiendo choclos, bien relajados.

Qué viva el amor.

andrea rincon 6.jpg

andrea rincon 2.jpg

andrea rincon 1.jpg

Qué dijo Bam Bam Morais de Andrea Rincón y el sexo en Gran Hermano

En medio del furor por Gran Hermano 2022 que volvió al aire, Esteban Bam Bam Morais, ganador de la edición 2007 del reality, recordó su paso por la casa más famosa del país y deschavó los secretos más hot de una ex compañera de programa: Andrea Rincón.

El ex GH estuvo en LAM, América Tv, y reveló que Andrea tenía sexo a la vista de todos en la casa y que luego esas partes eran editadas por la producción del ciclo y no salían al aire porque era un "programa familiar".

"Andrea vino un día y le dice a Juan (De Antón) 'che, quiero tener sexo', pero él era un poco más reservado y Andrea dice 'no, esto es un programa familiar, lo que hagamos no pasa nada, no se va a mostrar'. Pensá que nosotros estábamos comiendo en un lugar y ellos tenía sexo tirados al lado", afirmó Bam Bam.

Y agregó: "A Andrea no le importaba nada. No salió nada, es un programa con formato familiar y por eso no lo muestran, es más, si vos te tapas y lo simulas, a eso lo muestran más. Si vos te ponés en pelotas al frente de todos, a eso no lo muestran porque no se puede mostrar".

Cabe recordar que Esteban Morais ganó la final de Gran Hermano en 2007 contra Soledad Melli y se quedó con el premio de 150 mil pesos y un auto cero kilometro.