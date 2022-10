Esteban Morais deschavó los secretos más hot de Andrea Rincón en Gran Hermano

Embed

"Andrea vino un día y le dice a Juan (De Antón) 'che, quiero tener sexo', pero él era un poco más reservado y Andrea dice 'no, esto es un programa familiar, lo que hagamos no pasa nada, no se va a mostrar'. Pensá que nosotros estábamos comiendo en un lugar y ellos tenía sexo tirados al lado", afirmó Bam Bam.

Y agregó: "A Andrea no le importaba nada. No salió nada, es un programa con formato familiar y por eso no lo muestran, es más, si vos te tapas y lo simulas, a eso lo muestran más. Si vos te ponés en pelotas al frente de todos, a eso no lo muestran porque no se puede mostrar".

Cabe recordar que Esteban Morais ganó la final de Gran Hermano en 2007 contra Soledad Melli y se quedó con el premio de 150 mil pesos y un auto cero kilometro.

Marianela Mirra realizó una fuerte crítica hacia Juan de Gran Hermano 2022

Desde que Gran Hermano 2022 comenzó ha estado en boca de todos, sobre todo de algunos de los ex participantes del ciclo, y algunos de sus mejores jugadores como el caso de Marianela Mirra, que disparó muy fuerte contra uno de los participantes más polémicos y uno de los nominados de esta semana: Juan, el taxista.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de la edición 2007 de Gran Hermano, reconocida como la gran estratega del reality de Telefe, opinó sin filtros contra Juan Reverdito. "Juan es la reencarnación de Leonardi", escribió en sus stories, cerrando la frase con un emoji con los ojos cerrados.

Cabe recordar que Diego Leonardi perdió la final con Marianela en 2007, quien era su "amiga" pero lo "traicionó" realizando la nominación espontánea, uno de los momentos más recordados del reality.