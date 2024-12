Andrés Nara compartió la Navidad con Wanda y Zaira luego de muchos años: "Estar con ellas me..."

Wanda, Zaira, Andrés Nara y Nora Colosimo.jpg

Así, el reencuentro familiar no pasó desapercibido en las redes debido a que fue el propio Andrés quien se encargó de compartir la felicidad del reencuentro tras tantos años distanciados. “Estar con Wanda y Zaira siempre me alegra el alma, me llena de felicidad. La calidez de ayer (por el 24) fue algo que hacía rato no vivía”, confió en tanto a Teleshow.

Al tiempo que contó lo bien que la pasaron y cómo de a poco comienzan a recuperar el tiempo perdido. “Charlamos un montón, nos reímos y, sobre todo, sentimos esa conexión tan linda que solo se da cuando estás rodeado de los tuyos”, agregó Andrés.

E hizo saber que la velada transcurrió en la mayor de las armonías. “A veces estas reuniones traen algunas discusiones, pero esta vez no. Todo fue cordialidad y mucha armonía”, aseguró y confió que fue el momento perfecto para restablecer los lazos familiares: “Hablamos de todo un poco, compartimos risas, música y hasta algunos bailes. Fue un encuentro único”.

Asimismo, sobre sus dos nuevos yernos, L-Gante y Facundo Pieres, Andrés Nara no tuvo más que palabras amorosas. “Facu es un divino, sencillo, macanudísimo. Hablamos un montón. Me gusta mucho lo bien que se lleva con Zaira, se nota que tienen una conexión muy especial”, remarcó sobre el polista. Mientras que sobre el artista urbano señaló: “Es simpático, cercano, siempre con esa buena onda que lo caracteriza. Y además, su mamá, divina también, es una persona macanuda con la que podés charlar de todo”.

“Son dos tipazos, cada uno en su estilo. Ver la sencillez de Facu y la calidez de Elián me deja muy tranquilo. Wanda y Zaira saben elegir bien, eso está clarísimo”, concluyó don Nara mientras remarcó que "no hay nada más lindo que ver a tus hijos felices y bien acompañados".

Tras su sentida reflexión, así comenzó la Navidad Wanda Nara junto a L-Gante

Sin duda, ésta fue una Nochebuena totalmente diferente para Wanda Nara. En medio de su feroz batalla con Mauro Icardi, de quien decidió separarse tras más de una década de matrimonio y toda clase de escándalos a lo largo de todos estos años, es la primera vez que ninguno de sus cinco hijos la acompaña.

Con los varones en Europa junto a Maxi López y las nenas con el delantero del Galatasaray en la casa de Nordelta donde se instaló mientras se recupera de la lesión de una de sus piernas, la mayor de las Nara no dejó de celebrar.

Así es que desde sus redes sociales, ella misma se encargó de hacerle saber al mundo que L-Gante, su actual novio, junto a su madre y varios amigos, la acompañaron en su mansión de Santa Bárbara, así como también su mamá y su papá-Nora Colosimo y Andrés Nara- y su hermana Zaira junto a su pareja, el polista Facundo Pieres.

Fiel a su costumbre de mediatizar cada uno de sus movimientos, Wanda compartió varias postales de la celebración declarándole su amor al referente de la cumbia 420, donde se los ve a puro beso, risas y al grito de "Feliz Navidad".

Además, tras el clásico brindis a medianoche, Wanda Nara le hizo cumplir a sus invitados con el tradicional rito de escribir sus deseos en un papel para luego prenderlos fuego.