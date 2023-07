Andrés Nara expuso a Mauro Icardi y reveló por qué están peleados desde hace años

“En algunas cosas soy moderno, pero hay otras que no acepto. Y para mí esta cosa del hombre que se mete con la mujer de un amigo, no va”, disparó de entrada Andrés.

Mauro Icardi y Wanda Nara con los chicos en Temaiken.jpg

E inmediatamente relató el episodio que lo enfrentó y lo enfrenta hasta hoy a Mauro Icardi: “Uno de los chicos le dijo ‘papá'. Yo estaba ahí y le dije que el padre era Maxi, a él no le gustó, me lo dijo, a mi tampoco me gustó lo que me dijo, también se lo hice saber, y nunca más”.

Fue allí que Andrés Nara reconoció “Yo tengo un problema con Mauro. Tengo mala relación. Bueno, no sé si decir mala porque no tengo relación con él directamente”, así como paradójicamente también admitió: "Como padre, la verdad es que es excelente, con los chicos siempre estuvo".

En medio del hermetismo sobre el real estado de salud de Wanda Nara, y mientras la mediática volaba a Turquía con su familia y su asistente personal Kennys Palacios, su papá Andrés junto a su mujer Alicia Barbasola pusieron en duda la enigmática enfermedad de la conductora de Masterchef.

Wanda Nara Kennys Palacios.jpeg

En el piso de Nosotros a la mañana (El Trece) Barbasola y Nara hablaron a fondo de Wanda, dejando en claro que se sintieron ninguneados por la prensa. “Nos sentimos muy maltratados. Lo peor es cuando sabés la verdad, la interna, pero no podés hablar… Es angustiante” aseguró Alicia, y disparó: “A mí me han llegado de capturas con mucha veracidad que muestran chats entre Wanda y Kennys antes de la internación”.

Y si bien aclaró que podía revelar el contenido puntual, deslizó: “Ahí cuentan toda la verdad. Hablan de la realidad, básicamente”. En tanto, frente a la consulta de uno de los periodistas sobre si estaban insinuando que lo de la salud de Wanda fue un invento, fueron más que elocuentes.

Alicia Barbasola historia sobre la salud de Wanda.jpg

"Eso es fuerte" reaccionó Andrés, al tiempo que agregó querer ser cauto con el tema sin desmetir la consulta. Fue allí cuando otra de las panelistas preguntó a las claras si todo fue armado, ante la sonrisa del papá de Wanda.

“Sí, claro. Sabemos toda la verdad. Yo no dudo que Jorge [Lanata] haya actuado de buena fe, pero nosotros tenemos otra información”, cerró Alicia refiriéndose al supuesto diagnóstico que había informado el periodista de Radio Mitre que le valió un sinfín de críticas.