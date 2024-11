Andrés Nara habló de la relación de Wanda con L-Gante y dejó un fuerte mensaje para Mauro Icardi

A su vez, reveló que tuvo un encuentro con el cantante y comentó: "Yo lo conocí, y me pareció un pibe muy sencillo, ubicado, no se le fue la plata y la fama a la cabeza. Lo conocí en mi cumpleaños en la casa de Wanda hace dos años. No es lo que parece, es un tipo coherente, que habla bien, habla con sinceridad y es muy divertido."

Por otro lado, habló de Mauro Icardi y fue contundente con sus palabras. "Yo no tengo ningún afecto con Mauro. De entrada ya estuvimos distanciados por el tema de Maxi y yo no lo pude asumir. Sí destaco que siempre estuvo en tiempo y forma con los chicos", expresó.

En ese sentido, el periodista que haría en un escenario donde Mauro 'pierda el control' con Wanda y sentenció: "Por mis hijas doy la vida, Si pasa eso, me lo llevo puesto. Si se pasa el límite.... Pero me cuesta dar una opinión de lo que yo siento por él, es una persona que influyó en mi separación de Wanda, al no tener ese feeling, ese acercamiento, ese cambio de palabras, entonces mi opinión no es muy válida".

wanda-zaira-y-andres-nara-junto-a-nora-colosimo.jpg

Wanda Nara reveló que L-Gante le mostró su enorme talento oculto

A poco de haber confirmado su romance, Wanda Nara y L-Gante tomaron un vuelo rumbo a Río de Janeiro, Brasil. La conductora de Bake Off Famosos y el cantante eligieron ese destino para desconectarse y disfrutar de su relación.

En su cuenta de Instagram, la mediática compartió del exclusivo hotel que eligieron para hospedarse en esa ciudad.

En uno de sus posteos, Wanda Nara retrató a L-Gante con una plancha, preparándose para sacar las arrugas de su ropa. La figura de Telefe quedó fascinada con la obsesión del artista con el cuidado de sus prendas.

"Quién te ha visto y quién te ve @lgante_keloke", escribió la mediática en la publicación, donde se lo ve al cantante aguardando que el artefacto tome temperatura.

Wanda y L-Gante viajaron a Río de Janeiro con Jamaica, la hija del artista y su ex, Tamara Báez. Al parecer, la conductora tiene un buen vínculo con la pequeña. "Wanda se lleva bien con Jamaica, la quiere mucho y juegan", contó Elían, antes de salir de Ezeiza rumbo a Brasil.