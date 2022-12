Ángel de Brito, como nunca antes, habló de su vida sentimental y por qué no tiene previsto ser papá

"No me gustaría tener un hijo. Lo tengo clarísimo", confió la figura de América TV al tiempo que aclaró: "A mi pareja tampoco", de modo que no quede duda alguna que se trata de una decisión conjunta. "Me gusta mi vida, así como es, con independencia. Nunca me surgió. Si surge, surgirá, pero por ahora no pasó", agregó con su tranquilidad habitual.

Ángel de Brito con Carmen Barbieri - No me gustaría tener hijos - Mañanísima.jpg Ángel de Brito en su visita al programa de Carmen Barbieri, Mañanísima, donde habló como nunca antes de su vida privada.

En pareja hace años, Ángel de Brito reveló por primera vez cómo es su vínculo de pareja. "Tenemos una buena relación. Pero obvio que discutimos…", admitió el periodista. Y remarcó: "Como me ven en la tele soy más o menos en la vida".

Por último, y como para quede claro, el conductor de LAM admitió sobre su personalidad: "Cuando hay que discutir, discuto. No grito ni tiro cosas, eso no está en mi personalidad, pero soy re tranquilo".

Ángel de Brito confirmó cuándo termina Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022 es, cada noche, lo más visto del prime time, y es por eso que se especuló mucho con la fecha final del ciclo éxito de Telefe que conduce Santiago del Moro.

Pero se acabaron las dudas ya que Ángel de Brito, desde su cuenta de Twitter, confirmó cuál será la fecha de la emisión final del reality que tiene en vilo al país.

GRAN HERMANO ANGEL DE BRITO.jpg

"19/3 final de #GranHermano", escribió el periodista en la red social del pajarito, y así confirmó que el ciclo continúa durante todo el verano.

Por estos días, se estuvo hablando de cómo será el repechaje para que puedan ingresar nuevamente Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky o Juan Reverdito, y aunque aún no hay fecha definitiva, la decisión final, como siempre, será del público.