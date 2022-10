Se conocieron detalles del cruce entre Ángel de Brito y Susana Roccasalvo

"Me la crucé en el salón. No la saludé, ella tampoco a mí. Me dijo: 'te voy a tirar con mi celular'. Yo hice que no la escuché y seguí caminando. Después fui a saludar a Guido, a lado estaba ella", relató Ángel.

En la mesa del conductor de Los 8 escalones del millón, el periodista trató de llegar a un entendimiento con Roccasalvo: "Ahí empezamos de nuevo... Ella no quiere entender lo que dice la Justicia, a la que ella recurrió. Fue a la Justicia por un chiste que hice y que no le causó gracia. Empezó el juicio. Tuvimos mediaciones, le ofrecí resolver todo con un café, no aceptó, y finalmente la Justicia desestimó el caso".

Por último, está como morosa en AFIP porque tiene que pagar una tasa de Justicia, que tiene que abonar por haber iniciado la querella. "La señora tiene que pagar una mínima deuda, que le están reclamando, al igual que las costas del juicio. El que no gana tiene que pagar las costas", sentenció.

angel-de-brito-2022.jpg

Susana Roccasalvo habló con LAM tras el encuentro con Ángel de Brito

El sábado, en la entrega de los premios Martín Fierro de Radio, Ángel de Brito tuvo un tenso intercambio de opiniones con Susana Roccasalvo.

Cuando terminó la ceremonia, el cronista de LAM se acercó a la conductora para preguntarle por el encuentro con su colega. "No puedo hablar en América TV. No me dejan", respondió la rubia.

"¿Se amigaron?", le preguntó el notero. "No. Se lo dije a él. Nos vamos a encontrar, según lo que me dijo él", precisó la figura de El Nueve.

Al finalizar, Roccasalvo reiteró que el asunto se resolverá a puertas cerradas. "No me enojo. El tema lo voy a arreglar con él cuando me llame. Tomaremos un café", cerró.