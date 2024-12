Ángel de Brito cruzó a la hija de Jorge Lanata con un detalle preocupante sobre la salud del periodista

"Dicen que está haciendo a vertical, que no hay sepsis. La realidad es que Jorge Lanata no está bien, hoy él está sostenido por máquinas", dijo de entrada para inmediatamente dar a conocer el parte oficial sobre cómo está hoy el creador de Página/12.

"El tres de diciembre se detectó una colección abdominal en el sitio de la gastrostomía. Además, presenta una úlcera sacra en tratamiento con cobertura antibiótica. El paciente continúa con tratamiento anticonvulsivante, con anticoagulación, manejo de glucemia con insulina basal y el mismo sistema inmunosupresor previamente establecido", leyó Ángel.

Al tiempo que continuó leyendo: "El estado actual al día de la fecha es que el paciente se encuentra en estado vigil aunque con cognición alternante dependiente de su estado clínico", para aclarar con un dejo de ironía que "Vigil no quiere decir despierto, tampoco que hable con coherencia".

Además, el parte informa que Jorge Lanata "está en rehabilitación kinésica, motora, respiratoria y hemodinámica estable sin requerimiento de la drogas vasopresoras. Tolera la desconexión de la ventilación mecánica en forma intermitente sin signos de hipoxemia".

Y por último, Ángel de Brito terminó de leer el informe médico que explica que "no se indica sujeción permanente conforme a la política hospitalaria salvo de manera esporádica e intermitente y por breves períodos en casos de agitación secundaria y delirio para garantizar su seguridad mientras surge efecto la medicación indicada".

Furiosa reacción de Bárbara, la hija de Jorge Lanata: "No sé por qué lo están matando"

Este jueves Bárbara, la hija de Jorge Lanata, salió a desmentir versiones sobre la salud del reconocido periodista, que se encuentra internado desde el 14 de junio en el Hospital Italiano.

"Mi papá está bien no sé por qué lo están matando", advirtió en comunicación con la periodista Paula Varela de Socios del espectáculo ante la información que trascendió en las últimas horas.

Según el parte médico oficial, Lanata presentó un cuadro de sepsis generalizada, líquido abdominal y una trombosis. Además, indicaron que volvió a requerir asistencia mecánica respiratoria durante todo el día.

"Tiene una trombosis en un brazo por los pinchazos pero no es grave, le empezaron a dar anticoagulantes. No tiene fiebre, los drenajes no tienen líquidos", detalló Bárbara.

Por último, la hija del conductor aclaró que está lúcido y no tuvo ningún sobresalto. "Está despierto y tranquilo", finalizó.