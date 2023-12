Ángel de Brito dio detalles de la nueva vida de Marcos Ginocchio, lejos de los medios

"Por ahí lo tenemos acá...pero lo digo. Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él, no quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano, esto es palabra mía, no quiere estar en ningún panel", aseguró.

Finalmente, destacó que sus planes van por el lado de la actuación y concluyó: “Quiere seguir trabajando como modelo, se está preparando para actuar pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado. No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”.

La impresionante casa navideña de Mora, la perra que adoptó Marcos Ginocchio en Gran Hermano

Gran Hermano 2022 tuvo sos participantes muy especiales que se robaron el corazón de todos: Mora y Caramelo. Al salir de la casa, a primera quedó a cargo de Marcos Ginocchio y el otro se fue a vivir con Romina Uhrig.

Actualmente, ya que el ganador realiza muchos viajes y trabajos, quien pasa más tiempo con la mascota es su mamá, Carola, en la casa de Salta. De todas formas, cada vez Marcos vuelve, emociona a todos con sus conmovedores reencuentros con Morita.

Así las cosas, estando cada vez cerca de las fiestas, la mamá de Marquitos le armó una soñada casita navideña a Mora que que conmovió a todos rápidamente.

Lo cierto es que la perra tiene su casa en el jardín de la vivienda familiar, y fue allí donde Carola se encargó de poner un árbol de navidad y llenar la entrada con adornos navideños e incluso un efecto blanco que simula ser nieve.