Romina Uhrig reveló la charla que tuvo con Marcos Ginocchio sobre el beso con Coti Romero

“El sabe que si. Me pareció muy raro, sentí como que lo estaban empujando pero bueno, ya está. Yo pienso que capaz que está mejor él como soltero y con esa imagen de chico que no se ve con muchas chicas”, declaró la correntina en aquel momento en LAM.

Sin embargo, pasado un tiempo de todo este revuelo, Romina Uhrig decidió la revelar la charla que tuvo con el joven salteño acerca de este suceso y dejó en claro que confía en su palabra .

"Yo lo vi a Marquitos y le pregunté: Primo, dígame la verdad", confesó en el streaming de República Z y aseguró que su respuesta fue: "No prima, como voy a hacer eso".

Embed

Romina Uhrig enfrentó los rumores de romance con L-Gante y Nacho Castañares

Romina Uhrig aclaró cómo está su situación sentimental y habló en la pista del Bailando 2023, América Tv, sobre los rumores de romance que la vincularon primero a L-Gante y después a Nacho Castañares.

Marcelo Tinelli fue quien le consultó cómo está la relación con Walter Festa y sobre los rumores que circularon en los últimos días.

“Sos muy amigo de L-Gante me dijeron. ¿Usted está en crisis con su marido?”, le consultó el conductor. Y rápidamente recibió una respuesta negativa por parte de la participante y ex Gran Hermano 2022. "No", afirmó.

Y Ángel de Brito amplió: “Porque siempre te vinculan con varios, a Nacho Castañares, a L-Gante también te han vinculado. como figuras conocidas como con Nacho Castañares, con L-Gante”.

"Si bueno, no es tema mío, me vinculan con un montón", se defendió Romina. Y ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre la manera en que la mencionó el cantante al presentarla en un videoclip, la ex GH explicó por qué fue.

“Lo hizo en forma de chiste, no soy su chica. Lo hizo en broma. No es tema mío, me vinculan con todo el mundo. Somos amigos, nos queremos mucho como amigos”, finalizó Romina Uhrig.