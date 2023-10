Ángel de Brito dio una picante opinión sobre el romance de Fátima Florez y Javier Milei

El conductor fue letal al poner en duda la relación que mantienen hace un tiempo los dos y que causó tanta sorpresa en los medios y la sociedad.

Embed

"Yo vi todo el programa de Mirtha, obviamente por Chiquita y porque era interesante verlos a los dos juntos (Florez y Milei). Lo único que me generó es desconfianza", comenzó Ángel.

Y agregó sin vueltas: "No les creo nada. No creo la pareja, nada. Hasta acá me la había creído todo, ahora no me cierra nada. No les creo nada".

Antes, desde su cuenta de Instagram, el conductor abrió su caja de preguntas de sus seguidores y fue tajante cuando le consultaron puntualmente por el romance de Fátima y Milei. "No les creo nada", sentenció.

angel de brito fatima florez javier milei.jpg

La pregunta sin filtros de Mirtha Legrand a Fátima Florez y Javier Milei sobre el casamiento

Mirtha Legrand regresó a la televisión el sábado con la temporada 55 de su legendario ciclo por la pantalla del Trece y en su primera mesa recibió al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y la humorista Fátima Florez.

En la charla, la conductora les hizo una pregunta al hueso sobre la posibilidad de casarse. Primero la actriz reconoció que comenzaron a hablarse por las redes sociales mucho después de conocerse en la mesa de Mirtha.

“Nosotros comenzamos a hablarnos por Instagram y mucho después de conocernos en su mesa”, explicó Fátima, y reconoció que las primeras charlas fluyeron y hubo conexión.

“En mi mesa también se enamoraron María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, ellos se casaron. ¿Vos te casarías, te gusta el casamiento o no?”, le consultó directamente Mirtha a Milei.

Y el candidato a presidente contestó: “El tema es si en la institución se mete el Estado”. Y amplió sobre su pensamiento: “Es decir que si es un contrato entre partes yo no tendía ningún tipo de problema”.

“No estoy diciendo que soy anti matrimonio porque ha sido una institución muy importante en la historia de la humanidad”, remarcó el economista.