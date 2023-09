Ángel de Brito explicó la dolorosísima decisión del hermano de Silvina Luna: "Ya nada respondía"

“Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”, comenzó explicando Ángel.

Silvina Luna y Ángel de Brito.jpg

Al tiempo que agregó sobre el cuadro de Silvina: “Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, y remarcó que “los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces”.

“Esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida y un milagro también”, continuó explicando el periodista de América TV.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel.jpg

En tanto, De Brito relató sobre la decisión de Ezequiel que “Ayer, cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir”.

“Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones. Ayer tomaron la decisión que finalmente se llevó a cabo hoy”, concluyó Ángel de Brito sobre la determinación que terminó con inhumana agonía de Silvina Luna de la que ya era imposible que pudiera recuperarse.

El motivo por el que se suspendió el velorio de Silvina Luna

Tras la dolorosa noticia de la muerte de Silvina Luna, Ángel de Brito informó desde LAM (América TV) que se suspendió el velatorio privado de la modelo que iba a realizarse este viernes.

“Se suspendió mañana (por hoy viernes) el velatorio privado. No iban a enterrarla pero se suspendió todo y no va a haber despedida. Lo que tienen que encontrar es hasta dónde se desparramó el material”, anunció el conductor.

silvina luna 4.jpg

Además, agregó que la decisión se tomó debido a que el cuerpo será llevado directamente a la morgue judicial para ser examinado por pedido del fiscal de la causa, Sandro Abralde.

La Asociación Argentina de Actores también confirmó la noticia. “Se suspendió hasta nuevo aviso la despedida a la actriz Silvina Luna en el Panteón de Actores”, informaron desde las redes.