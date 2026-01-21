Ángel de Brito expuso la despiadada actitud que tuvo la China Suárez cuando era amante de Cabré: "A Tobal..."

En esa misma nota, también le comentaron: “Vos dijiste que él estaba libre cuando empezó la relación con vos”. La actriz contestó: “Y, cuando uno se separa, más allá de un papel, se separa. Creo que es lo que importa. Igual no me voy a meter en eso porque no me interesa”.

Con el paso del tiempo, esas declaraciones volvieron a viralizarse en redes sociales, reavivando viejas polémicas y mostrando cómo ciertos gestos del pasado siguen marcando la imagen pública de la China Suárez.

Embed

Qué picantes frases arrojó Wanda Nara sobre la China Suárez en MasterChef Celebrity

Con el inicio del repechaje en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara no sólo abrió las puertas a varios concursantes que ya habían quedado fuera, sino que también presentó a cuatro nuevas personalidades que buscan ganarse un lugar en el certamen. Entre ellas apareció nada menos que Rusherking, exnovio de la China Suárez, quien mantiene una histórica enemistad con la conductora del reality tras el escándalo con Mauro Icardi.

En la gala, la mayor de las hermanas Nara aprovechó uno de los momentos más tensos de la jornada para lanzar una de sus clásicas indirectas contra Suárez.

En esta ocasión, Wanda reparó en la presencia de Rusherking, ex de la actriz, y de Julia Calvo, intérprete que compartió proyectos con la China tanto en Casi Ángeles como en ATAV. Sin dudarlo, disparó frases cargadas de ironía que apuntaban directamente a la actual pareja del padre de sus hijas.

Mientras aceleraba a los participantes en el tramo final del emplatado, Nara exclamó con fuerza: “¡Últimos 10 segundos! Dale, Julia, por favor. Las amigas de mis enemigos son mis amigas”. En ese instante, el cantante reaccionó al comentario y soltó: “Es raro eso”. Pero la conductora fue por más y agregó: “Y los ex de mis enemigas también son mis amigos”.

Luego, en el backstage, Rusherking se refirió a las palabras de Wanda y eligió responder con humor: “Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”, confesó entre risas.

Finalmente, ya en el regreso a la competencia, Wanda Nara cerró su serie de chicanas con un refrán popular, aunque lo citó de manera incorrecta: “Al que le queda el poncho, que se lo ponga”. En ese momento, Damián Betular intervino para corregirla y aclaró que la frase exacta es: “al que le quepa el poncho, que se lo ponga”.