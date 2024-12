Ángel de Brito reveló el preocupante estado de salud de Jorge Lanata: "Está sostenido por..."

Al tiempo que disparó sin filtro: “Por más que digan cualquier estupidez los que hablan y no quiero puntualizar en cosas que escuché, pero Lanata está mal, es obvio y no sé por qué siguen negando esa situación. Si puedo entender la esperanza de las hijas, de Elba, pero todos los demás que están hablando, como los periodistas y amigos dicen estupideces”.

Fue allí que detalló sin pelos en la lengua el actual estado de salud del conductor de Lanata sin filtro. “Lanata está mal, está conectado a las máquinas y sino las tuviera se muere, es así de sencillo. Es duro decirlo, pero es lo que pasa y él lo estaría diciendo de otro si fuera así porque era su forma de comunicar”, explicó.

“Están esperando un milagro que no llega y todo empeora porque ya son más de seis meses, desde el 14 de junio, de terapia intensiva, de conexión, desconexión, intubar… es un desgaste para el cuerpo tremendo”, concluyó lacónico el periodista de América.

jorge lanata.jpg

Letal frase del asistente de Jorge Lanata contra Elba Marcovecchio donde pone en duda que sea buena persona

Semanas atrás, Elba Marcovecchio tomó una firme determinación. La abogada decidió dar de baja a algunos de los colaboradores de Jorge Lanata, entre ellos a Facundo Casanova, un hombre de entera del periodista.

“La Justicia ha impuesto un mes de suspensión sin goce de sueldo para los dos colaboradores de toda la vida de Jorge Lanata. Deben abandonar el domicilio. Cabe recordar que Facundo y Francisca (González) vivían en la casa de Jorge. A raíz de las pruebas que presentó Elba Marcovecchio (esposa de Jorge) y ‘la tierra que les tiró’, la Justicia ha decidido apartarlos de este panorama”, contó la periodista Paula Varela en Socios del espectáculo en octubre, al contar la noticia.

Este martes, Facundo habló con el programa de El Trece, a la salida del hospital Italiano, donde sigue internado el conductor. "Vengo a acompañarlo. Hay momentos en que está muy lúcido y otros días son malos. Tiene una escara, una lastimadura en la espalda y eso le ocasionó unas líneas de fiebre. Por este motivo no pudieron trasladarlo", detalló en diálogo con Matías Vázquez.

Además, se refirió a la polémica decisión de Elba: "Mi mamá Alejandra trabaja con él desde el 2009. Yo a Jorge lo aprecio muchísimo y él toda la vida tuvo a sus personas de confianza. Es muy raro que decida mover a alguien. A Jorge no le gustaría esto (que se hizo)".

Sobre la abogada, Facundo añadió: "Me suspendieron a mí, a Francisca y a mi mamá. Las hijas de Jorge no querían esto. La verdad es que no sabría decirte si fue una venganza de Elba. Tampoco sé si ella es una buena persona".

Al finalizar, explicó por qué difundió los videos de las cámaras de seguridad de la casa de Lanata, donde se ve Elba llevándose algunas pertenencias. "Yo nunca le hice una cama a nadie, solo me estaba cuidando y cuidando a Jorge. Yo sólo respondo a él", sentenció.