Ángel de Brito reveló por qué Cinthia Fernández no volverá a LAM y quién será su reemplazo

“Cinthia Fernández no va a formar más parte de LAM… por el momento”, confió De Brito mientras Conte intervino recordando que Ángel había contado al inicio de la transmisión que la ahora exangelita puso como excusa que no había llegado al programa porque esta "en la facu".

“Fue por estudiosa. Es la primera que por estudiar se va, y no le dan los horarios”, dijo Ángel con su habitual serenidad, al tiempo que agregó que "en marzo no va a poder asistir a LAM", mientras deslizó irónico que "sí asistió a Intrusos, no tendrá materias por ahí". “Aparte fue de… ¿cómo se dice? De acompañante, de primera dama del doctor Castillo que fue con un caso a Intrusos el viernes”, recordó en referencia a la visita de Emily de Love is Blind a Intrusos.

Embed

Ángel de Brito reveló qué famosa se bajó de su programa antes del debut: "No quiere firmar"

El jueves pasado en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito reveló que una famosa se bajó de su programa antes del debut. "No quiere firmar contrato", contó el presentador.

"El programa estaba encaminado para debutar en Canal 9 pronto", comenzó diciendo De Brito e inmediatamente anunció: "Graciela Alfano dijo hoy: 'no firmo'".

"¿Qué le pasó? Le pasó Karin Cohen. No le gustó lo que le hicieron a Karin Cohen. Vio todo el cuento que hicimos ayer, que le bajaron la foto, vio la nota de Karin llorando, que se puso mal", detalló Ángel.

Embed

Ahí, Pepe Ochoa acotó: "Hoy le habían propuesto a una persona coconducir con Graciela. ¿El Nueve se está enterando por vos?". "Probablemente", le respondió el animador.

Acto seguido, De Brito leyó los mensajes que le envió Alfano. "Sé que ayer tocaron el tema del programa. El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto. Por lo tanto, no voy a firmar", contó Ángel.

Y continuó: "Por otro parte, tampoco me gusta ser parte de esto que le está pasando a Karin Cohen. Dice Graciela Alfano: 'la vi llorando y me dio mucha tristeza. Es una excelente profesional y todos sabemos lo que es que te separen de un programa'".

Por último, De Brito leyó: "Hay otro formato que me ofrecieron pero veremos. Mis representantes están trabajando en el tema".